Jaime Ordiales, presidente de Cruz Azul, aseguró rotundamente que nunca ha existido una mala relación, ni discrepancia alguna con Juan Reynoso y su comando técnico. Además, sostuvo que no se ha discutido acerca de la continuidad del entrenador peruano y que todo lo que se ha especulado en los últimos días solo han sido rumores para crear inestabilidad en el club.

"No hay ultimátum. Ha sido difícil. Ha habido altibajos, momentos buenos y momentos no tan buenos, igual estamos peleando. Podemos tener un tropiezo como cualquiera, todavía estamos en la posibilidad de que el equipo llegue y aspire de estar entre los 4 primeros del torneo", dijo el directivo de la 'Máquina Cementera'.

"Lo importante era darle la autonomía a Juan y los jugadores y creo que así se ha manifestado el equipo, están trabajando y esperemos que los resultados sean positivos. No tengo participación en el ámbito deportivo. No hay diferencias y no hay conflictos. Alguien ha tratado de sembrar rumores. Me he mantenido muy al margen", sentenció Jaime Ordiales sobre la libertad que tiene Juan Reynoso de tomar las decisiones dentro del equipo.

Cruz Azul enfrentará al América este sábado 30 de abril a las 9:00 p.m. (hora peruana), por la última fecha del Torneo Clausura, donde podría obtener el pase directo a cuartos de final de la liguilla. No obstante, la 'Máquina' no solo depende de su victoria sobre las ‘Águilas’, sino que también debe ocurrir una derrota de Puebla o Atlas. Esto debido a que las ‘Águilas’ (5°) tienen 25 puntos y los ‘Cementeros’ (6°) con 24 unidades, por lo que será un duelo directo para llegar a los playoffs.