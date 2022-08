Cuando llegó todos imaginaban que sería el referente principal desde el comienzo, pero todavía le está costando un poco, aunque poco a poco supera las adversidades. Gianluca Lapadula en Cagliari será el encargado principal de anotar los goles que lleven al 'Rossoblùs' de nuevo a primera división. El año pasado estuvo en Serie A, pero las malas decisiones, los hizo descender.

La inversión que se hizo por 'Lapagol' fue bastante alta, aproximadamente 2 millones de euros, según se pudo conocer por la información de la prensa local. Esta misma explica que el delantero está en la fase final de su adaptación al nuevo esquema de juego. Cosechando elogios de los medios de comunicación que realizan la cobertura diaria del equipo natural del 'Arena Cerdeña'.

El titular que le regalan al ídolo principal de la Selección Peruana es el siguiente: "Lapadula, Cagliari han encontrado a su tirador de penaltis: el atacante es una certeza desde el punto". Explicando después que está viviendo el día a día de manera espectacular, metiéndose como un titular indiscutible para los primeros cotejos oficiales. Dejará la zona de suplentes, para calzarse la indumentaria principal.

"La llegada de Gianluca Lapadula procedente del Benevento, ha dado nuevos aires al sector de ataque del Cagliari. Tras perder a Joao Pedro, el conjunto rossoblù encuentra en el delantero centro peruano un perfil más que adecuado a la categoría, pero también al equipo". Eso para iniciar la explicación correspondiente al presente de Gianluca Lapadula, el que entrena más duro que nadie, y tiene una gran responsabilidad por cumplir, no solo es anotar.

Si no, seguir siendo infalible desde los 12 pasos, como lo dicen los estudios estadísticos en las últimas temporadas: "No solo cuenta la sintonía con el grupo y Fabio Liverani, sino también la frialdad de cara al arco desde los once metros. Según informan los datos de Transfermarkt, Lapadula ha marcado hasta 15 de 19 penaltis en su carrera, el último penal fallado data de la temporada 2020". Bien por nuestro muchacho, que se haga más y mejor jugador. Se lo recontra merece.