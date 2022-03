Techo muy alto, piso muy bajo. El 29 de marzo sabremos la suerte de la Selección Peruana de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Después de una eternidad quedándonos afuera de la gran fiesta mundial, hemos vuelto a vivir y, principalmente, hemos vuelto a competir. Por eso, el deseo de no perdernos esa sensación está más latente que nunca.

Clasificación directa, repechaje o afuera. Esos son los tres escenarios que tiene la Blanquirroja ante la Fecha FIFA de marzo, donde se jugarán los dos últimos partidos de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La primera de fuego tiene nombre (y mucho historia): Uruguay.

El conjunto nacional ahora dirigido por Diego Alonso, quien reemplazó al histórico Óscar Washington El Maestro Tabárez, está en la cuarta posición a una unidad de Perú y viene de dos victorias al hilo que lo regresaron a la parte de clasificación: 1-0 de visitante contra Paraguay en Asunción y 4-1 frente a la Venezuela de José Pekerman.

Este viernes, la Celeste presentó a tráves de sus redes sociales la "lista de reservados del exterior de Diego Alonso para la última doble fecha de Eliminatorias vs. Perú (24/3) y vs. Chile (29/3)". Lógicamente, el dueño de casa no se guardará nada para recibirnos en el Estadio Centenario de Montevideo.

La lista de convocados de Uruguay

Solo en su ataque, Uruguay registra más de 1300 goles

En la lista que presentó Alonso, en el ataque están: Luis Suárez, Edinson Cavani, Darwin Núñez, Maximiliano Gómez, Jonathan Rodríguez y Maximiliano López. Entre los seis delanteros, registran 1324 goles (contando el total de la suma a nivel clubes y a nivel Selección de Uruguay).

Hoy por hoy, los de más trascendencia son lógicamente Suárez y Cavani. No obstante, de los seis, Darwin Núñez es el de más valor en el mercado de pases (36 millones de euros según Transfermarkt) y, sin dudas, el de mayor proyección: a penas tiene 22 años el titular y goleador del Benfica.