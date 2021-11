Jorge Bermúdez estuvo en Lima para estar al tanto del caso de Paolo Guerrero. El ‘Patrón’ habló con el cuerpo médico de la Selección Peruana en la Videna para saber con exactitud el problema de la lesión del ‘Depredador’. Desde Argentina se dice que Boca Juniors le habría bajado el dedo al delantero para contar con el en la siguiente temporada.

La información de que Boca Juniors no tendría en sus planes a Paolo Guerrero para el 2022 llegó desde la cadena ESPN Argentina, donde indican que los ‘Xeneizes’ le habrían dicho no a la contratación del delantero. Unos de los principales factores es la confirmación del tiempo en el que el jugador llegue a recuperarse y después de eso no están seguros al 100% que pueda responder a la exigencia del fútbol argentino que es de primer nivel.

Nada de esto es seguro al 100%, ya que se decía, según había indicado el medio periodístico Ovación, que el ‘Patrón’ regresaría a Lima en pocos días para finalizar el pase de Paolo Guerrero al equipo azul y oro. Pero por el momento todo es una incógnita y desde Argentina no afirman que el ‘Depredador’ esté en los planes de Boca Juniors.

Por el momento Paolo Guerrero se encuentra recuperándose de su lesión de rodilla en la Videna. No hay fecha para el regreso del atacante y cabe la posibilidad que tampoco esté para la fecha doble de las Eliminatorias con la Selección Peruana en enero del 2022. El futbolista viene de rescindir contrato con el Internacional de Porto Alegre donde llegó en el 2018.