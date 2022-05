En las últimas horas, las declaraciones de Carlos Zambrano sobre lo cercano de su retiro del fútbol profesional, sacudieron el universo de Boca Juniors y Selección Peruana. Eso textualmente lo comentó en una entrevista para Willax TV, donde muy relajado explicó su momento como deportista.

"Estoy a un paso del retiro. Llega un momento que el cuerpo te pide parar. Estoy más tranquilo, mi familia está encaminada. Hay días que no quiero levantarme". Fue lo que se puede oír, con lujo de detalles contó sus sensaciones actuales, las cuales lo estarían sacando de las canchas próximamente.

Pero al parecer, él mismo se termina desdiciendo, porque en una entrevista reciente con 'Radio La Red', señaló que jamás había declarado lo que los medios internacionales habían replicado. Remarcando que todavía cuenta con ganas y fuerzas para competir en el más alto nivel.

"Me sorprendieron los títulos que salieron. YO NUNCA DIJE me quiero retirar YA. Mis palabras están muy claras en la entrevista. Me siento MUY CONTENTO aquí. Y quizás me pueda quedar un par de años más en Boca... No lo sé". Explicó, dejando una puerta abierta para quedarse un tiempo más como 'xeneize'.

Afirmando con broche de oro, que espera cumplir un sueño con el país donde nació: "Jamás dije que me retiraría. Uno tiene una edad y es lógico que esté más cerca. Pero tenemos muchas cosas lindas por pelear con Boca y después si Dios quiere puede llegar el Mundial con mi Perú".