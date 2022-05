Arde el fútbol peruano por queja formal de Cienciano tras gol mal anulado ante Alianza lima: "Este error no es el primero"

Polémica. Con esa palabra se puede definir lo que pasó la noche del lunes en el estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima derrotó por 1-0 a Cienciano, con un gol en el tramo final de Cristian Benavante.

El cuadro del Cusco asegura que fue perjudicado en el compromiso, porque acusan que le anularon mal el gol de Facundo Curuchet en la primera mitad, y las imágenes así lo demuestran, porque el argentino estaba habilitado.

Tras el partido el Papá demostró su enojo, porque mediante un comunicado dieron a conocer que pondrán una queja formal ante CONAR y la FPF por lo sucedido en Matute.

"El Club Cienciano comunica a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general, que el día de mañana se presentará una queja formal ante la CONAR y la FPF por el error arbitral de la juez de línea Vera Yupanqui durante el partido que ha disputado hoy nuestro club ante Alianza Lima por la jornada 16 de la Liga 1 Betsson en el Estadio Alejandro Villanueva", así parte el escrito.

"Rechazamos tajantemente el accionar de Vera Yupanqui, quien invalidó el gol de nuestro jugador Facundo Curuchet, por una supuesta posición adelantada en el primer tiempo. En el reclamo adjuntaremos los medios probatorios que evidencia que nuestro jugador se encontraba en posición legítima de gol", agregan.

Pero eso no es todo, porque Cienciano en su comunicado dio a conocer que no es la primera vez que se ven perjudicados por un cobro arbitral.

"Lamentablemente este error, que no es el primero durante el torneo, ha perjudicado rotundamente nuestros intereses en el Torneo Apertura de la Liga1 Betsson por lo que rechazamos este tipo de acciones por parte de los árbitros y los integrantes de la CONAR, acciones que son sistemáticamente reiterativas", cierran.

Recordemos que en la Liga 1 aún no existe VAR, por lo que no se pudo revisar si el gol de Cienciano era válido o no.