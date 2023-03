Nuestro país, desde hace días, viene sufriendo diferentes problemas climáticos, es que el Ciclón Yaku ha venido golpeando a varias partes del Perú, causando muchas pérdidas, sobre todo en lo económico. Pero como sabemos, la naturaleza no perdona a nadie y esta vez algunos de los jugadores de la Liga 1, como Christian Cueva han sido afectados.

Es que el volante de Alianza Lima, lamentó y quedó triste al ver que la casa donde creció está totalmente destruida por las fuertes lluvias y huaicos que vienen sucediendo en Huamachuco, La Libertad. Esto lo hizo saber por medio de su cuenta oficial de Instagram.

"Y se fue la casita de papá Masho y mamá Margarita, la que me acogió durante toda mi infancia, la que me vio crecer, trepar techos, romper tejas, manchar paredes y hacer mil travesuras, con la que siempre me acompañaba el balón", escribió CC10.

Como se sabe, en dicho hogar vivían los abuelos de Aladino, el señor Marcelino Cueva (Don Masho), junto con su esposa. Que lamentablemente su casa no aguantó las intensas lluvias.

Por último, Senamhi informó que el famoso ciclón está por el sur del Perú y que su intensidad se encuentra disminuyendo. Así que solo se espera que sus efectos duren hasta el 16 de marzo.