El futbolista argentino, ex Real Garcilaso (Hoy Cusco FC), Brian Sarmiento, contó cómo se maneja la corrupción del arbitraje peruano.

En una edición del popular programa de YouTube, conducido por el argentino 'EZZEQUIEL'. Habló el volante creativo argentino, ex Real Garcilaso (Hoy Cusco FC), Brian Sarmiento, haciendo una denuncia muy fuerte en contra del arbitraje peruano. Señalándolo como el evento 'más sucio' de su carrera profesional.

La consulta del Youtuber fue esa, el evento más corrupto o sucio que vivió hasta el día de hoy en su carrera. Y Brian Sarmiento automáticamente lo relacionó al momento que vivió en Arequipa, allá por el 2015-16. Cuando se jugó un partido vs. FBC Melgar, una semifinal para el título nacional.

Esto mencionó al principio de su participación Brian Sarmiento, abriendo la brecha para emitir comentarios al respecto: "A mí pasó en Perú cuando clasificamos a la Copa del Inca. El club tenía cinco años, el presidente era medio boca suelta, teníamos un equipazo y la verdad que éramos la revelación del torneo".

Poniendo en contexto la situación, para poco a poco después entrar a la parte más picante de este hecho contado por el futbolista: "Jugamos la primera semifinal y el visitante fue contra Melgar en donde cumplía 100 años en esa temporada. En el segundo tiempo pido el cambio para el partido de vuelta jugarla de local".

Aquí es donde empezó a señalar al principal responsable, quien se hace protagonista del momento más complicado para el argentino, ex 'Máquina Celeste': "Yo sabía que allá los árbitros son bastante corruptos y ven todo. Estoy en el banco, termina el partido, viene el árbitro corriendo y me saca roja. Yo sentado en el banco".

Para finalizar, comenta que todo se confirmó tras estas palabras del propio referí: "Luego me dice: Brian, disculpa, lo que pasa es que ustedes no pueden salir campeones y tendría que echar. Me dio tres fechas (suspensión)". El árbitro de esa definición fue Diego Haro, acá el video del hecho, ustedes saquen sus conclusiones.