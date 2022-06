Roberto Palacios ha sido el personaje de la discordia más mencionado en las últimas semanas. Porque fue ampayado por Magaly Medina en su programa de espectáculos, junto a otro exjugador al norte de nuestro país. Aunque él lo haya negado en un principio, pero eso ya cambió.

'El Chorri' después del golpe mediático que lanzó 'Magaly TV' tuvo que aceptar sus culpas, y bajar la cabeza para asumir sus responsabilidades. Por eso, mediante una emotiva carta, publicada en sus redes sociales, se refirió a su entorno más cercano, con unas palabras de arrepentimiento.

Empezó demostrando su más profundo sentimiento de culpa: "Quiero expresar mis más sinceras disculpas a mi esposa, a mis hijos, a mi familia y a todos mis seguidores por las imágenes emitidas en un programa de televisión en las cuales me vi involucrado".

Para después, acotar que está pasando un momento complicado en su vida: "Reconozco mi error al no haber establecido claros límites en ese momento. Debo indicar que estuvo mal, pero también aclarar que el asunto no fue a mayores. Reitero mis disculpas y mi compromiso a no verme involucrado más en este tipo de actos".

Lo cierto es que el ídolo de Sporting Cristal y Selección Peruana fue apoyado por sus seguidores con palabras de motivación. Esto termina siendo un poco de consuelo en su actualidad removida por el ruido de las críticas. Esperemos que todo se solucione pronto, y podamos ver al '10' nuevamente de buenos ánimos.