Uno de los partidos más atractivos que habrá este fecha 14 de la Liga 1 será Sport Boys vs. Universitario de Deportes. Muy aparte de las necesidades de ambos de poder sumar, lo que ha causado mucho revuelo es que el cuadro rosado será local en el estadio Monumental.

Pero no es tan solo eso, sino que ha generado incomodidad en algunos protagonistas de este duelo, entre cremas y chalacos. Justamente, referente a estos últimos, su entrenador ha salido a hablar sobre esta situación en donde menciona que no está contento con esta decisión de jugar en el recinto de Ate.

"No nos pone contentos, no ser locales donde debemos ser. Pero hubo ese inconveniente, no es la primera vez que jugamos de local en el estadio del rival. Pasó contra Municipal", comentó para RPP.

A pesar de expresar su descontento de no jugar en el Callao, mencionó que solo quiere enfocarse en lo deportivo, porque de una u otra forma puede afectar al equipo.

"A mí me incomoda mucho no jugar en el Callao, pero es un motivo de fuerza mayor. Que vengan a hablar de eso, no me interesa. Me interesa la parte deportiva... No tener canchas donde entrenar o a veces no concentrarme son problemas que no deberíamos tener. El equilibrio emocional no es el mismo que cuando está todo bien", explicó.

Por otro parte, el popular Topo elogió y calificó como referente a Jorge Fossati. Además, destacó el gran trabajo que vienen haciendo con los merengues.

"Fossati es un referente para los entrenadores uruguayos. Le ha dado a Universitario mucha madurez y trabajan muy bien tácticamente", indicó.