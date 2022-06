El ídolo del fútbol peruano, Roberto 'El Chorri' Palacios, fue ampayado por Magaly TV en una situación comprometedora. Con una mejor que no es su esposa.

Una situación inesperada en su totalidad pasó en el norte de nuestro país. Porque ahí se vio a un ídolo de la Selección Peruana y Sporting Cristal en un aspecto poco favorable. Magaly TV tuvo en su horario estelar este último lunes 6 un ampay que movió a toda la sociedad deportiva peruana.

La conductora del programa de espectáculos en ATV, dejó diversos conceptos al respecto. Explicando cómo se dieron las situaciones que al día de hoy lo tienen en boca de todos al 'Chorri': "Si está casado; me parece una falta de respeto tremenda que esté chapando con una chica en la discoteca".

Revelando que no le parece novedoso lo que está sucediendo. Sin embargo, entiende que no está bien pasarlo por agua tibia, y debería haber reacciones: "Estos jugadores de fútbol siempre haciendo de las suyas. Y eso que son jugadores de antaño... Si está casado me parece una falta de respeto".

Haciendo también una reseña sobre el ex '10' de la Selección Peruana. Con respecto a lo dicho anteriormente por el propio jugador: "¿El ‘Chorri’ Palacios no que era el más tranquilo y se le conoce que está casado y tienes hijos? (...) ¡Qué tal chape y él pone las manos en la cintura... ¡Y es casado! Estos jugadores de fútbol, cuándo no".

Finiquitando su participación, con la siguiente frase que lo sentencia a Roberto Palacios: "No sé si a su esposa le gustará ver estas imágenes, que son bastante bochornosas… A ella no le debe hacer ninguna gracia, esta imagen de él chapando con otra mujer. Una rubia, guapa, mucho más guapa que la otra mujer (con la que se estuvo besando)".