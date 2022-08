Bernardo Cuesta sueña con la hazaña vs. Independiente del Valle: "Vamos con la esperanza"

La historia reciente del fútbol peruano se siente representada por el buen accionar de FBC Melgar. El club, que mediante su líder dentro de la cancha, está haciendo las cosas muy bien, cosechando resultados a favor de todos los que creyeron en ese proyecto. Por eso en esa fase de Copa Sudamericana, ver al cuadro 'rojinegro' llena de orgullo a muchos, con Bernardo Cuesta a la cabeza de todo.

Él mismo, fue quien habló con la prensa antes de emprender el viaje hacia Ecuador, donde jugarán contra Independiente del Valle, por la primera semifinal. Ahí el goleador argentino, pero con corazón arequipeño, fue claro, no dudó en ponerle paños fríos al momento. Sabe bien lo que se jugarán, y no desea mover ninguna fibra de emoción extra. Confía ciegamente en lo que han venido haciendo con el director técnico, por eso, no es momento de perder la cabeza.

En charla breve, con ESPN Perú, mientras se dirigía a la zona de embarque. Cuesta precisó: "Vamos con la esperanza y el trabajo que venimos realizando, así que bueno, vamos en busca de los primeros 90 minutos. Será un paso importante. Una instancia como esta a todo el mundo le ilusiona, pero son dos partidos que no van a ser nada fáciles, hay que trabajar y equivocarse lo menos posible porque son partidos de detalles, así que vamos en busca del primer paso".

De la misma manera, explicó que tomarán medidas en la previa, para no encontrarse con un resultado adverso. Lo han venido charlando en la interna, y es momento para demostrarlo: "Es un partido complicado como todos los de la Copa Sudamericana, sabemos que es un rival que juega muy bien y que sabe lo que quiere, más aún porque ellos también quieren llegar a la final, así que bueno, tenemos que trabajar el partido".

Unas palabras finales, antes de subir al avión oficialmente, fue su compromiso con todos los hinchas. Quienes confían en lo que podrá suceder este miércoles en el 'Estadio Rodrigo Paz Delgado': "Todos los rivales son complicados, a medida que se va avanzando es más difícil, tenemos que ser contundentes en las ocasiones que tenemos y cuidar el resultado".