Todo lo que pasa dentro del torneo local termina siendo un problema gigante en el ambiente de las personalidades más importantes. Ahí está el ex entrenador de la Selección Peruana y crack como jugador, Juan Carlos Oblitas. Quien no está ajeno a todo lo dicho anteriormente. Hoy, con un cargo diferente, entiende que debe salir a decir su verdad.

En una entrevista para Willax Deportes, explicó lo que pasa y se piensa en VIDENA: "Hay momentos donde es preferible no tocar ciertos temas que ya han pasado a otro ámbito, cuando temas de fútbol ya pasan a un ámbito judicial, es preferible es estar viendo objetivamente y cuando me toca dar mi opinión acá dentro de la Federación la doy, pero en la interna. Cuando este tema pasó a interlocutores de leyes, escapó totalmente a la parte deportiva".

Como líder de opinión en el deporte rey dentro de Perú, para El Ciego hay puntos para tomar en cuenta: "Yo tengo una opinión al respecto, mi manera de colaborar con la Federación es decir lo que pienso, en la interna. Repasa mi trayectoria y de donde he salido, jamás he hablado del sitio donde estoy. Soy crítico de todo, principalmente de mi trabajo, mi posición en estos momentos no es salir e incendiar la pradera. Eso es lo quiero que entiendan".

De la misma manera, hace una especie de reflexión para hallar más adelante una solución: "Yo como director general no puedo tener injerencia en las comisiones de disciplina, son comisiones autónomas, nombradas por el director de la Federación. Cuando actúan mal, dejan mal parado a todo el mundo que está en el fútbol".

Finalmente, el análisis de cierre, vio un aspecto más general, sobre lo que pasará de aquí en adelante: "La idea que hay entre dos o tres años, es llegar a 16 o 14 equipos, está la intención. Desde septiembre del año pasado, ya estaba todo definido, ahora tenemos que reflexionar en el 2024 y 2025. Yo tengo contrato hasta el 2026 y si veo que esto no funciona, tenemos que irnos todos porque nos vamos a complicar. Vamos a seguir prendiendo una velita a la selección absoluta. Ya hay que potenciar lo nuestro, el fútbol peruano".