El clima siempre está tenso antes de los clásicos, y justamente aquello es lo que está pasando en el Perú, porque este domingo se miden Alianza Lima con Universitario, donde uno de los principales focos es Jefferson Farfán.

La presencia de la Foquita es tema en todos los programas deportivos del país, y en Al Ángulo de Movistar no fue la excepción, aunque el ambiente se puso más caliente de lo normal.

El ex jugador Diego Rebagliati simplemente se enfureció con Pedro García, a quien encaró en duros términos, incluso, cuando se tuvieron que ir a comerciales por el hecho se escuchó un fuerte insulto.

"Nunca me he sentido tan pelotudo en el programa, vamos al corte", fue lo primero que dijo Reba, a lo que respondió García "es un buen tema el de Jefferson".

Ahí Rebagliati se puso de pie y dijo fuerte, antes de irse a corte: "No, haz el programa tú solo, haz un monólogo, tu contéstate, tu respóndete. Mejor me voy, haz el programa solo, tú decides qué es importante, tú decides de qué hay que hablar, de que no hay que hablar".

Tras ello, ya cuando se fueron a comerciales, se alcanza a escuchar un insulto, "se va a la conche...", y luego el audio se pierde.

Luego de la pausa volvieron y Diego Rebagliati tomó la palabra: "Pido disculpas por lo que pasó en el primer bloque, pido disculpas, la gente no se merece una situación como esta".