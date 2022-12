Una vez que se conoció la llegada de DIRECTV SPORTS al fútbol peruano como aliado de la Federación Peruana de Fútbol, para transmitir la Liga 1, apareció una pregunta general del hincha fanático. La cual fue resuelta a la brevedad por las partes oficiales, encargadas de brindar tranquilidad.

El vocero de la Federación Peruana de Fútbol, Carlos Caro, tuvo una charla importante con el Diario La República, donde brindó detalles exclusivos acerca de la transmisión de nuestro balompié y los pagos a los equipos que conforman el conglomerado de élite local. Una contestación enérgica a la queja por parte de los clubes a favor de GOLPERU.

Lo que menciona el titular avalado por el organismo rector del fútbol peruano, en principio, es lo siguiente. Contesta si DIRECTV transmitirá los partidos por completo de la temporada 2023: "Sí, son partidos que se van a transmitir por el viejo operador, como también por los nuevos canales que vayan a transmitirse en el marco del acuerdo con 1190 Sports".

Esta confirmación de la popular cablera, no tiene nada que ver con los encargados de VIDENA: "El tema con DirecTV lo está manejando 1190 Sports. Como se sabe, la FPF tiene un acuerdo celebrado para que dicha empresa comercialice los derechos de transmisión de la Liga 1. La compañía llegó a un acuerdo con DirecTV, pero no es la única vía por la que se transmitirá, ese detalle tiene que ser explicado por 1190 Sports".

Finalmente, dejó en claro que no habrá sanciones a futuro, y espera pronto solucionar diferencias con los equipos que se mantienen lejos de la metodología presentada ante el público: "No. La federación no ha tenido participación en el acuerdo con DirecTV. Nuestro acuerdo es con 1190 Sports. La FPF es respetuosa de los derechos de transmisión que hayan sido celebrados con el antiguo operador previamente. Si hay contratos que vencen en el 2023, 2024 o 2025, la federación va a respetar esos acuerdos. El nuevo modelo va a operar a partir del año 2023 con los que tengan los acuerdos terminados a la fecha".