Le dijo no a Alianza Lima por motivos especiales: ex Universitario de Deportes y Sporting Cristal, Josué Estrada, jugará en Cusco FC

Este tipo de historias se hacen más comunes en los mercados de pases, y el fútbol peruano no puede estar apartado de la gran realidad. Hoy por hoy los jugadores tienen intereses importantes, los cuales son tomados en cuenta como base para las decisiones finales.

El jugador que presentaremos a continuación, tiene historia en dos de los más grandes de la Liga 1. Y casi firma por Alianza Lima, el tercero en cuestión para entrar en la lista selectiva de jugadores que tuvieron ese privilegio. Nos referimos a Josué Estrada, quien fue confirmado en Cusco FC, además charlo con GOLPERU.

Nosotros no inventamos el dato, el propio jugador hace referencia a eso: "Hubo un acercamiento con Alianza, pero no llegamos a un acuerdo. He tomado la mejor decisión, estoy en un momento de madurez, y las decisiones tengo que tomarlas por mi familia y nuestro futuro".

El ex Cienciano, cruzó de vereda después de alternar buenos rendimientos: "Fue una decisión que ya la venía analizando. Cusco FC quería que llegue hace mucho tiempo y ha sido una bonita oportunidad para llegar aquí, tienen un complejo hermoso y esas cosas motivaron a llegar, y el hecho de lo que te plantean, que es pelear el campeonato".

De la misma forma, como para cerrar su compromiso con todos lo que conforman su nuevo club. Josué Estrada habló sobre todo lo que desean conseguir ahora como grupo competitivo: "Nuestro objetivo es pelear el campeonato. Mi objetivo personal es hacer un buen año, regresar a la Selección y poder aportar mucho al Cusco FC".