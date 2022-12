El Topo Sanguinetti está de regreso a nuestro país, después de su desvinculación de Alianza Lima en el año 2015. Recordemos, que el técnico uruguayo ya enfrentó a los Blanquiazules, cuando dirigía a los Delfines de Ecuador, consiguiendo un triunfo histórico como visitante en la Copa Libertadores 2017.

Es por eso que la dirigencia porteña le puso los ojos a Sanguinetti, porque saben que el estratega puede hacer crecer y sorprender a equipos denominados Chicos o que hace mucho tiempo no logran nada.

Así que este martes por la noche, se dio este el arribo a Lima del nuevo entrenador de la Misilera y declaró ante los medios y comentó sobre los retos que tiene con el club para este 2023.

“Primero hay que armar el equipo, a partir de eso, hacer un buen trabajo de pretemporada para iniciar un campeonato donde necesitamos llevar a lo más alto a Sport Boys en el torneo. Vamos a trabajar con todo, a meterle, para llevarlo bien arriba”, mencionó el Charrúa al programa deportivo, Entre Bolas.

Además, Guillermo Sanguinetti confía que los problemas económicos en el puerto no sean una noticia frecuente: “Esperemos, por lo que me han dicho, que eso no exista y se pueda trabajar con tranquilidad. Estamos conversando sobre el tema de los refuerzos. Arrancaremos entrenamientos y de a poquito vamos a sumar”, concluyó.

Refuerzos y bajas del Sport Boys:

Con la llegada de Guillermo Sanguinetti, los Rosados cerraron su tercer fichaje de cara a la próxima temporada. Alexis Gómez y Diego Penny, fueron los primeros que llegaron al conjunto chalaco. Sin embargo, Sport Boys también anunció las bajas de algunos jugadores.

Estos son los casos de Tarek Carranza, Patricio Álvarez, Claudio Torrejón, Luis Garro, Jostin Alarcón y José Bolívar, quienes dejaron de formar parte de la institución.