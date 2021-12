Se terminó una nueva temporada de la Liga 1 y es hora de hacer balances. Comentando que, si bien algunos clubes tuvieron importantes aciertos, como es el caso de Alianza Lima que fichó al veterano delantero Hernán Barcos, Sporting Cristal dándole continuidad al joven talento Percy Liza y Universitario de Deportes repatriando al técnico Gregorio Pérez, estos mismos clubes también tuvieron situaciones difíciles de manejar.

Empezaremos por el campeón del fútbol peruano: Alianza Lima. El plantel del técnico argentino Carlos Bustos realizó una importante contratación para la presente temporada, pero la ‘joya’ no tuvo minutos y, es más, ni siquiera contó con participación alguna en el once principal. Solo alternando un par de veces al inicio del año, José Manzaneda contó con poquísimas oportunidades, ya sea por el tipo de esquema táctico que usaba el estratega o por condiciones que solo él, el entrenador, conoce.

Otro sonado caso fue el de Sporting Cristal. Contratando a un fichaje internacional, el plantel de Roberto Mosquera repatrió al lateral derecho Percy Prado. Llegando desde el fútbol francés, el peruano vino para ser titular; pero, terminó perdiendo la plaza ante Jhilmar Lora, una grata aparición para el fútbol nacional. Alternando poco, o solo cuando Lora estaba con la Selección, Prado no mostró brillantes ni los créditos suficientes para ser considerado como un acierto.

En esa misma línea, Universitario de Deportes también realizó un mal fichaje. Más allá de la calidad o no del jugador, la llegada del delantero argentino Enzo Gutiérrez sí significó un problema para la ‘U’. Ocupando plaza de extranjero y teniendo un alto salario, el atacante tuvo poquísimos minutos dentro del once principal. No contando con continuidad ni con Ángel Comizzo ni con Gregorio Pérez, el atacante terminó su contrato con el club de Ate, ante lo evidente de la situación.