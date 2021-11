En las últimas horas una supuesta información que involucra a seleccionados, remeció la prensa nacional. Jugadores de 'La Blanquirroja' habrían estado en una reunión social, y supuestamente fueron ampayados por las cámaras de Magaly Medina. Eso lo señaló el polémico periodista, Silvio Valencia. Quien anunció ese hecho en redes sociales.

Tiempo antes de este anuncio de 'El Sensei'. Carlos Alberto Navarro, 'El Tigrillo' para los amigos, dio un mensaje muy potente sobre este hecho. Dejando entrever que la irresponsabilidad una vez más se hizo dueña del conjunto de Ricardo Gareca. Pero cuando se emitió el programa de espectáculos: 'Magaly TV'. No pasó absolutamente nada.

La conductora del magazine pidió explicaciones sobre este hecho: "Dicen que hay un ampay de futbolistas y como algunos periodistas deportivos seguramente manejan información más cercana que la de nosotros no manejamos, pero esto es algo que han soltado varios periodistas deportivos en redes sociales, pero nosotros no tenemos ningún ampay".

Señalando a los comunicadores especialistas en la materia, a que mostraran sus pruebas, porque ella desconocía del tema: "Parece que estos periodistas deportivos tienen algún tipo de información de que unos seleccionados han estado juergueando. Sí, los que vienen del extranjero y encuentran que Perú es un buen lugar para vacacionar".

Sin embargo, dejó en claro que no tenía nada confirmado, solamente algunos rumores: "Parece que es una volada, que debe tener algún tipo de indicadores, por algo los periodistas deportivos no hablan. Generalmente saben lo que hacen los seleccionados. Antes de que existiera este programa esos periodistas deportivos sabían dónde estaban los jugadores, con qué bataclanas estaban los jugadores y cuando nosotros comenzamos a ampayar a los jugadores ya no se habla esto en voz alta". Veremos cómo se desarrollan los próximos días, si sale o no el supuesto ampay.