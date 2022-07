Se viene la polémica: Alianza Atlético comunicó que no jugará ante Alianza Lima

Terminando con una gran polémica el partido entre Alianza Lima contra Alianza Atlético, el cotejo se suspendió. Disputado en el estadio Alejandro Villanueva, el duelo no se pudo culminar pues la luz de las torres se fue y el escenario deportivo quedó en tinieblas.

Dicho esto, Alianza Lima y la Liga 1 trabajaron en conjunto para llegar a una solución. Pasando los minutos, más de 45 en su parte máxima, la decisión fue que el cotejo se reanude mañana a las 11:00 AM a puertas cerradas. Siendo firmada el acta por las autoridades de Alianza Lima, las de Alianza Atlético se habían retirado antes de esto.

Luego, vía redes sociales, trascendió que Alianza Atlético no jugará el cotejo de mañana a las 11:00 AM ante Alianza Lima. Informando que continuarán con su cronograma, el comunicado es claro al precisar que viajará mañana a las 7:00 AM.

"A pesar del pedido de reprogramación por parte de las autoridades del partido. Nuestro equipo ha decido seguir su cronograma de viaje y VIAJARÁ el día de mañana a las 7 AM rumbo a la ciudad de Piura para continuar su preparación frente a Carlos Stein", comentó Alianza Atlético en un comunicado de prensa.

Así pues, la polémica se volvería a encender en la Liga 1. Siendo ahora en el Torneo Clausura, lo más probable es que Alianza Lima pida los puntos por la ausencia del rival, mientras que Alianza Atlético alegará que la responsabilidad de las luces es del local.

Lo cierto es que el partido entre Alianza Lima contra Alianza Atlético se suspendió en el segundo tiempo cuando el cuadro local ganaba 1-0 con tanto de Pablo Lavandeira. De esta forma, el duelo por la cuarta fecha quedó suspendido y ya se tendrán novedades en las próximas horas.