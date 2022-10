Debe ser de las decisiones más difíciles dentro de la carrera conocida como, fútbol profesional. El querido José Carlos Fernández le pone punto final a su vida como jugadores del deporte rey, ahora en Carlos A. Mannucci recibirá un merecido homenaje en el siguiente partido. 'Zlatan' como se le conoció por largos años, contó detalles para esta decisión final, donde engloba muchas cosas.

Amado por el pueblo de Alianza Lima, respetado por el público rival, y a su vez, considerado como uno de los mejores delanteros del torneo local, que supieron emocionar en la Selección Peruana. Fernández decide parar, y entre lágrimas, con la voz cortada, expresó la determinación más dura de su vida como profesional. Así lo publicó en su cuenta personal de Facebook.

En el video, anuncia su retiro, agradeciendo a cada uno de los que hicieron posible este sueño, sentidas palabras son las que expresa de ahora en adelante, para emocionarse y entregarle un abrazo fraternal: "Llegó el día de decir adiós. De cerrar una puerta y una etapa, un camino hermoso. Cumplí mi sueño de toda la vida: ser futbolista profesional. Entregué mi cuerpo, alma y mente, pero sobre todo corazón".

Continuando con ya la voz quebrantada por la emoción que lo embargaba: "(Gracias) a cada uno de los equipos que confiaron en mí para defender sus colores. Algunas veces salió bien, otras no tan bien, pero siempre di el 100%. (Gracias) a cada comando técnico con el que me tocó ser dirigido. Dejaron lecciones grandes, no solo de fútbol, sino de vida. (Gracias) a cada compañero con el que me tocó compartir vestuario, porque creo que lo más lindo que tiene el fútbol es saber que quien está al lado tuyo confía en ti, y tú en él".

En total podemos resumir la carrera de José Carlos Fernández en 351 partidos completados, donde anotó en 70 oportunidades, a su vez asistió a sus compañeros en 15 momentos. Y desde lo disciplinario se manejó con un total de 65 tarjetas amarillas, solamente 4 expulsiones. Y un conglomerado de 18,286 minutos en cancha. Un abrazo a la distancia querido 'Zlatan'.