'El Sensei' no se calló absolutamente nada, y disparó contra el periodista deportivo de Latina Televisión. Acusó a 'Coki' Gonzáles de algo muy grave.

Silvio Valencia en el ojo de la tormenta, no importa cuando leas esto. El comentarista deportivo fue protagonista de una polémica con Juan Carlos Oblitas el último viernes durante su conferencia de prensa. 'El Ciego' fue increpado por 'El Sensei', debido a que no le contestó una de sus preguntas en vivo, fantándole el respeto.

'El Coleguita' recibió la crítica de muchos usuarios en redes sociales, siendo tendencia por esta escena que traspasó las barreras del fútbol peruano. Y según el siguiente video, también fue destruido por el periodista deportivo de Latina Televisión, 'Coki' Gonzáles. Quien habría escrito un mensaje en su contra en ese instante.

Lo que colocó en su cuenta de Twitter, el conductor ex TVPERU DEPORTES fue: "No debió haber nacido". En los instantes siguientes, de la fuerte discusión entre Silvio Valencia, y el ex Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Horas después llegó la respuesta definitiva, en el programa del 'Ogro', como es llamado entre sus seguidores.

Con respecto a lo mencionado anteriormente, un fragmento de 'Minuto' Caliente' fue capturado por el canal de YouTube conocido como 'bruttubers', donde siempre hay seguimiento a este tipo de programación, donde la polémica reina. La titulación y afirmación de este video, dice lo siguiente: "Llama coquero a Coki Gonzáles, Silvio valencia se la devuelve en minuto caliente".

Todo lo que viene después es puramente interpretativo, porque tanto 'Coki' Gonzáles como Silvio Valencia no se mencionaron. Pero, obviamente, son muchas las coincidencias. Los comentarios dentro del video que mostraremos a continuación lo deducen, como una nueva pelea dentro del periodismo deportivo. Un capítulo más a la larga historia de este tipo de enfrentamientos entre profesionales.