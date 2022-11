Un futbolista peruano se volvió muy popular por llevar un nombre muy peculiar. Juega en Unión Comercio, y esta es su historia. Osama Vinladen Jiménez López, tiene 20 años y sigue siendo un jugador que a donde vaya siempre llamará la atención de la gente, no precisamente por su juego, sino por su peculiar nombre que su padre le puso. Además, su hermano se llama Sadam Huseín. Y ahora está a un paso de jugar en la Liga 1, debido al éxito de su equipo ante Ayacucho.

Debutó a los 15 años, jugando para el Unión Comercio en el Torneo Apertura del 2018. Ingresó aquella vez a los 87’ minutos en un encuentro contra la San Martín. Desde niño se caracterizó por tener una velocidad distinta al resto, además de un buen remate, por eso tuvo ese debut a tan corta edad en la primera división de la Liga 1.

¿En qué momento se volvió famoso Osama Vinladen peruano?

Osama Vinladen fue convocado a la selección peruana,para un sudamericano sub-15 en Argentina (2017). Es ahí, donde se dan cuenta que tiene el mismo nombre del líder de la organización terrorista Al Qaeda.

En su momento pensó cambiarse de nombre cuando cumpliera la mayoría de edad. “Sufrí bastante porque mis amigos se burlaban. Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso. Ahora me siento normal, lo tomo con tranquilidad”, mencionó para un medio español. Cuando se le preguntó, porque su padre le puso ese nombre, dijo lo siguiente. "Le pregunté a mi papá por qué me dio este nombre, pero siempre quiso evitar hablar de eso."

Actualmente, el futbolista peruano se encuentra disputando la Liga 2 con el Unión Comercio, ha sumado 1379 minutos de juego, siendo titular en 18 partidos y con un gol que le hizo a Comerciantes Unidos.

Está a un paso de ascender a Primera División de Perú, debido a que su equipo goleó a Ayacucho por 3-0 en la final de la Promoción, y este domingo puede tocar el cielo con sus manos.