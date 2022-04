Deportivo Binacional venció 3-1 a Sport Boys en el Callao y llegó a su cuarta victoria consecutiva en la temporada 2022 de la Liga 1. Cabe resaltar que el equipo de Juliaca fue uno de los últimos equipos en armarse y en hacer pretemporada, ya que en un principio iban a jugar la Liga 2, pero el TAS resolvió que vuelva a la Primera División del fútbol peruano. Ante esto, Wilmar Valencia, DT del 'Poderoso del Sur', habló sobre el presente del club.

"No hacer pretemporada y comenzar último los trabajos fue difícil. Pero este plantel me da tranquilidad y estamos convencidos de que seguiremos compitiendo bien en este torneo. Hay algo que quiero aclarar, porque es algo que me duele, se habla mucho de la altura de Juliaca, pero no del buen plantel que tenemos", declaró en conferencias de prensa tras conseguir un triunfo como visitante.

Hemos sumado 9 puntos importantes. Hemos ganado en Ayacucho, en San Marcos, ante San Martín y hoy a Boys con unas condiciones de clima duras. Por todos lo que dan los jugadores el más feliz soy yo. Así que mientras no termine el Municipal-Sullana le tomaremos foto a la tabla estando primeros", agregó Wilmar Valencia.

Con este triunfo la escuadra del 'Poderoso del Sur' llegó a los 18 puntos y es líder del Torneo Apertura de la Liga 1 a falta de que Alianza Atlético de Sullana juegue su partido correspondiente. En la próxima fecha el conjunto de Juliaca recibirá como local al Atlético Grau, que no viene tan bien y que hasta el momento ocupa la décima posición en la tabla con 10 unidades.