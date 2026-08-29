A horas de visitar a Alianza Lima, la advertencia que llegó desde Deportivo Garcilaso: “No tenemos miedo”

Patrick Zubczuk y Beto Da Silva hablaron en la previa del duelo en Matute. Fueron muy claros en sus posturas y enfrentarán a Alianza Lima con la intención de conseguir la victoria.

Se viene uno de los partidos más resonantes del fin de semana entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso. El Estadio Alejandro Villanueva albergará un trámite que promete tener diversas emociones, así que desde que el equipo imperial tienen toda la intención de luchar por la victoria y por ende es que en la previa dejaron mensajes contundentes sobre el gran objetivo que tienen.

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En el arribo de la delegación de Deportivo Garcilaso a la capital para alistar todo lo necesario de cara al duelo ante Alianza Lima, fueron Patrick Zubczuk y Beto Da Silva quienes hablaron con la prensa deportiva y manifestaros sus sensaciones sobre lo que se les viene. Eso sí, mostraron respeto hacia el rival y a la vez aseguraron que no tienen miedo de jugar en Matute ante miles de hinchas.

“El campeonato lleva pocas fechas aún, así que hay que ir fecha a fecha. Esta es una linda oportunidad para medirnos con uno de los equipos que está peleando arriba. Saber que no hay presión, que ellos son favoritos y que nosotros tenemos que hacer nuestro partido inteligentemente. Nosotros no tenemos miedo a nada“; declaró Patrick Zubczuk en conversación con el periodista Raúl Chávez.

"No tenemos miedo de ir a Matute, confiamos en el arbitraje, no hay ningún problema, mi miedo a que pueda pasar nada. El torneo recién está empezando, vamos partido a partido, queremos alargar este momento".



Patrick Zubczuk, arquero de Garcilaso.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/LoJqTI3ps7 — Raúl Chávez (@raulchavezpa) August 28, 2026

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Asimismo, Beto Da Silva reveló lo que significa para Deportivo Garcilaso el duelo de esta noche en Matute. “Sabemos que va a ser un partido dificilísimo. Alianza Lima se hace fuerte en su casa, pero nosotros venimos con la cabeza bien en alto y con toda la humildad para poder lograr lo que queremos. Creo que siempre es una motivación poder estar presente y poder jugar. Hoy en día disfruto cada partido y poder hacer los goles, ayudar al equipo que pelea arriba”.

“Va a ser un partido difícil, ambos estamos peleando arriba, jugar este tipo de partidos es lo más lindo que hay”



– Beto Da Silva, jugador de Deportivo Garcilaso



🎥: @toquefinalpe pic.twitter.com/tEzcZZ6mdh — Toque Final (@toquefinalpe) August 29, 2026

Las sensibles bajas de Deportivo Garcilaso para visitar a Alianza Lima

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentan esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva. El encuentro está programado para las 19:30 horas y hay unas cuantas malas noticias con respecto al equipo imperial ya que tendrán hasta 3 sensibles bajas que no fueron convocados por el entrenador Lisandro Greppo. Estamos hablando de Fernando Pacheco, Lucas Ríos y Claudio Torrejón.

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Fernando Pacheco fue anunciado hace unos días como nuevo refuerzo del equipo, así que deberá ponerse a punto en varios aspectos para debutar en este Torneo Clausura 2026. Por otro lado, tanto Lucas Ríos como Claudio Torrejón se mantienen en recuperación luego de haberse lesionado y por ello es que no podrán disputar el partido de vital relevancia ante Alianza Lima.

Deportivo Garcilaso no contará con Fernando Pacheco, Lucas Rios y Claudio Torrejón ante Alianza Lima.@apresion1 @L1MAX_ pic.twitter.com/J9AkZL7yw1 — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) August 28, 2026

DATOS CLAVES

Patrick Zubczuk afirmó que Deportivo Garcilaso no tiene miedo de jugar en Matute .

afirmó que no tiene miedo de jugar en . Deportivo Garcilaso visitará a Alianza Lima este sábado a las 19:30 horas.

visitará a este sábado a las 19:30 horas. Fernando Pacheco, Lucas Ríos y Claudio Torrejón serán bajas confirmadas en el cuadro imperial.