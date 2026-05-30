Sporting Cristal mira con entusiasmo el Torneo Clausura 2026 y planea la llegada de varios refuerzos. Algunos vendrían del medio local, especialmente desde la ciudad de Cusco.

Sporting Cristal necesita levantar en rendimientos colectivos e individuales para disputar un segundo semestre de la temporada mucho mejor al que está por terminar muy pronto. Es así que la directiva, con Julio César Uribe como principal vocero, anunció la llegada de 3 o 4 refuerzos de cara al Torneo Clausura 2026 y existen dos candidatos que durante las últimas horas han sonado mucho.

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Si bien Sporting Cristal cuenta con un cupo libre de extranjero, el cual por cierto se espera que puedan usarlo a como de lugar, en esta oportunidad hablamos de que dos jugadores del medio local que se mantienen firmes dentro del atractivo dirigencial. Nos referimos a Claudio Torrejón y Beto Da Silva, ambos futbolistas que actualmente pertenecen a Deportivo Garcilaso y que vienen destacando.

“Claudio Torrejón Tineo podría llegar a Sporting Cristal para el Torneo Clausura. La información que manejo de ‘Betoto‘ es que lo volvieron a llamar para decirle que interesa mucho para el 2027″; fue la más reciente revelación del comunicador deportivo Michael Xavier a través de su cuenta de ‘X’ respecto a dos candidatos muy fuertes que a la vez tendrían distintas suertes en el club cervecero.

Fuente: @michaelinho21

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De acuerdo al dato expuesto, se entiende que Claudio Torrejón representa ser una prioridad mayor a diferencia de Beto Da Silva, quien durante los últimos meses viene jugando en buen nivel con camiseta de Deportivo Garcilaso y se espera que pueda encontrar mayor regularidad en la actual temporada. Además, recordemos que ambos jugadores ya saben lo que es estar en Sporting Cristal ya que se formaron en la institución y luego pudieron debutar en primera división.

Fuente: Composición BOLAVIP.

¿Cuál es la situación contractual de Claudio Torrejón y Beto Da Silva en Deportivo Garcilaso?

Claudio Torrejón y Beto Da Silva llegaron a las filas de Deportivo Garcilaso para esta temporada 2026 y coincidentemente ambos provenientes de Cienciano, en donde por cierto tuvieron buenos rendimientos en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana. Respecto al tema contractual con el equipo cusqueño, tanto el volante como el delantero firmaron hasta diciembre del próximo año 2027.

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Teniendo en cuenta que son jugadores muy importantes dentro de la estructura del equipo imperial, está claro que la directiva no los dejaría ir si es que no existe un buen acuerdo económico. Es ahí en donde Sporting Cristal deberá negociar si es que realmente muestran interés en ficharlos, sobre todo al volante que lo requieren para esta temporada pensando en el Torneo Clausura 2026.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

3 o 4 refuerzos buscará Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026, anunció Uribe.

buscará para el Torneo Clausura 2026, anunció Uribe. Claudio Torrejón y Beto Da Silva interesan a Sporting Cristal para 2026 y 2027.

interesan a para 2026 y 2027. Diciembre de 2027 culmina el contrato de ambos jugadores con el Deportivo Garcilaso.