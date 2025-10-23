Es tendencia:
Sporting Cristal vs. Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX y Fútbol Libre: previa

'Rimenses' y 'Merengues' se enfrentan esta noche en el Estadio Nacional y a continuación podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.

¡Así fue el calentamiento de Universitario!

El plantel merengue terminó con los trabajos precompetitivos a minutos del duelo frente a Sporting Cristal.

¡Así fue la llegada de Sporting Cristal al estadio!

La delegación celeste dijo presente en el recinto deportivo más importante del país para el duelo frente a la 'U'.

¡Las palabras de Jorge Fossati

"Todavía falta para ganar el campeonato. El comportamiento de los jugadores de Universitario ha sido muy bueno. a me he enfrentado a Autuori en otras ligas y le tengo mucho respeto"; comentó el DT de Universitario hace unos minutos también en conversación con 'L1 MAX'.

¡Las palabras de Paulo Autuori!

"Felicitaciones para el equipo del amigo Fossati que es un excelente entrenador. Es un partido grande que a uno le gusta jugar. Mi mirada va en jugar bien el partido a partido. Que no esté Leandro Sosa es parte de la estrategia para que puedan jugar todos"; destacó el DT de Sporting Cristal ante 'L1 MAX' en la previa del duelo de hoy.

¡Alineación titular de Universitario!

Jorge Fossati preparó el siguiente equipo titular para visitar a Sporting Cristal: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Ancajima, Murrugarra, Pérez Guedes, Concha, Inga; Vélez y Valera.

¡Alineación titular de Sporting Cristal!

Paulo Autuori alista el siguiente equipo titular para enfrentar a Universitario esta noche en el Estadio Nacional: Enriquez; Araujo, Abram, Lutiger; Pretell, Távara, Yotún, C. Gonzales; S. González, M. Castro y Vizeu.

¡El hincha merengue acompañando a su equipo!

Los aficionados de la 'U' no estarán presentes en el Estadio Nacional, pero tuvieron un caluroso banderazo hacia el club de sus amores.

¡Así fue la llegada de Universitario al estadio!

La delegación merengue ya dice presente en el Estadio Nacional a minutos de enfrentar a Sporting Cristal.

¡Las indumentarias oficiales!

Conoce cómo Sporting Cristal y Universitario se vestirán el día de hoy en el Estadio Nacional.

¡El último triunfo de la 'U' ante Sporting Cristal!

Si hablamos de encuentros disputados en el Estadio Nacional, los merengues vencieron a los celestes por última vez en el año 2016.

¡Yoshimar Yotún fue figura del banderazo celeste!

El capitán y referente de Sporting Cristal tomó el bombo de la hinchada y cantó al lado de sus compañeros en la previa del clásico de hoy ante Universitario.

¡Así fue el banderazo celeste!

Miles de hinchas de Sporting Cristal se dieron cita en La Florida ayer por la noche en la previa del duelo frente a Universitario.

¡Los convocados de Universitario!

Jorge Fossati contará con lo siguientes jugadores disponibles para el duelo de hoy ante Sporting Cristal.

¡Bienvenidos a la cobertura del Sporting Cristal vs. Universitario!

Sporting Cristal y Universitario se enfrentan esta noche en el Estadio Nacional en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y a continuación podrías disfrutar de todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Por Renato Pérez

Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025.
Sporting Cristal y Universitario de Deportes se verán las caras el día de hoy en el Estadio Nacional. En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, celestes y merengues disputarán el partido más importante de la jornada, por lo cual se espera un trámite con emociones de principio a fin y que represente los buenos comentarios que se vienen sosteniendo en la previa del encuentro.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Sporting Cristal viene de vencer 0-1 a Deportivo Garcilaso, perder 3-2 frente a ADT en la ciudad de Tarma y golear 3-0 a Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo. Por otro lado, Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Ayacucho FC, venció 3-0 a Juan Pablo II y ganó 0-2 ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Mansiche.

Hora y dónde ver Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy jueves 23 de octubre a las 20:00 hora local y se jugará en el Estadio Nacional. En cuanto a la trasmisión oficial, las señales estarán a cargo de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘; mientras que a continuación podrás disfrutar del minuto a minuto gracias a ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025!

