Sporting Cristal vs. Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX y Fútbol Libre: previa

Sporting Cristal y Universitario de Deportes se verán las caras el día de hoy en el Estadio Nacional. En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, celestes y merengues disputarán el partido más importante de la jornada, por lo cual se espera un trámite con emociones de principio a fin y que represente los buenos comentarios que se vienen sosteniendo en la previa del encuentro.
En cuanto a cómo llegan los equipos, Sporting Cristal viene de vencer 0-1 a Deportivo Garcilaso, perder 3-2 frente a ADT en la ciudad de Tarma y golear 3-0 a Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo. Por otro lado, Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Ayacucho FC, venció 3-0 a Juan Pablo II y ganó 0-2 ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Mansiche.
Hora y dónde ver Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025
El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy jueves 23 de octubre a las 20:00 hora local y se jugará en el Estadio Nacional. En cuanto a la trasmisión oficial, las señales estarán a cargo de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘; mientras que a continuación podrás disfrutar del minuto a minuto gracias a ‘Bolavip Perú‘.