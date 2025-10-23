ADT vs. Universitario EN VIVO: hora, día y dónde ver en vivo partido fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Universitario puede salir campeón del Torneo Clausura 2025 y tricampeón nacional de la Liga 1 en su visita al Estadio Unión Tarma para enfrentar a ADT. El conjunto de Jorge Fossati tiene una gran chance de terminar de darle el toque final al certamen para festejar. Sin embargo, el equipo de Horacio Melgarejo buscará evitarlo.

Con su victoria ante Sporting Cristal por 1-0 en el Estadio Nacional, Universitario está a un triunfo de asegurarse un nuevo título en el fútbol peruano. También puede salir campeón si Cusco FC pierde el sábado ante Atlético Grau. El panorama es muy bueno para los ‘Cremas’ cuando le restan todavía tres partidos por delante.

La ‘U’ ha tenido un Torneo Clausura muy regular, incluso más que el Apertura 2025, más allá de algunos rendimientos cuestionables. Ante ADT tiene la chance de consagrase campeón del certamen y tricampeón nacional por los títulos anteriores de 2023 y 2024.

ADT es uno de los equipos que sueña con meterse a alguna copa internacional. Por eso, por más que tenga que enfrentar a la ‘U’, buscará sumar de a tres puntos pensando en su objetivo. Viene de fecha libre y de un empate 2-2 ante Ayacucho FC en la jornada 14.

¿A qué hora y qué día juegan ADT vs. Universitario?

ADT vs. Universitario se jugará en el Estadio Unión Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El partido se disputará este domingo 26 de octubre desde las 3:30 p.m.

¿Qué canal pasa ADT vs. Universitario?

ADT vs. Universitario, desde el Estadio Unión Tarma, tendrá transmisión en vivo y en directo del canal L1 Max. Además, éste tendrá reacciones en su otro canal de L1 Max+ y en su canal de YouTube.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Universitario 36 14 11 3 0 17 2 Cusco FC 26 13 8 2 3 9 3 Alianza Lima 24 14 7 3 4 7 4 Sporting Cristal 22 13 6 4 3 12 5 FBC Melgar 21 15 5 6 4 5 6 ADT 21 13 6 3 4 0 7 Deportivo Garcilaso 21 14 5 6 3 0 8 Comerciantes Unidos 19 13 5 4 4 -2 9 Cienciano 18 13 5 3 5 2 10 Los Chankas 18 12 6 0 6 -9 11 Alianza Atlético 16 13 4 4 5 2 12 Sport Huancayo 15 14 4 3 7 0 13 Atlético Grau 15 13 4 3 6 -1 14 Sport Boys 15 14 4 3 7 -7 15 Alianza Universidad 13 13 4 1 8 -11 16 Juan Pablo II College 11 13 2 5 6 -7 17 Ayacucho FC 11 13 3 2 8 -10 18 UTC 9 13 2 3 8 -7

Tabla de posiciones de la Acumulada de la Liga 1 Perú