Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

ADT vs. Universitario EN VIVO: hora, día y dónde ver en vivo partido fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Universitario puede salir campeón ante ADT. También dependerá de lo que pase con Cusco FC. Los detalles del partido en Tarma.

Por Hugo Avalos

ADT y Universitario se enfrentarán en Tarma.
© Composición BolavipADT y Universitario se enfrentarán en Tarma.

Universitario puede salir campeón del Torneo Clausura 2025 y tricampeón nacional de la Liga 1 en su visita al Estadio Unión Tarma para enfrentar a ADT. El conjunto de Jorge Fossati tiene una gran chance de terminar de darle el toque final al certamen para festejar. Sin embargo, el equipo de Horacio Melgarejo buscará evitarlo.

Publicidad

Con su victoria ante Sporting Cristal por 1-0 en el Estadio Nacional, Universitario está a un triunfo de asegurarse un nuevo título en el fútbol peruano. También puede salir campeón si Cusco FC pierde el sábado ante Atlético Grau. El panorama es muy bueno para los ‘Cremas’ cuando le restan todavía tres partidos por delante.

La ‘U’ ha tenido un Torneo Clausura muy regular, incluso más que el Apertura 2025, más allá de algunos rendimientos cuestionables. Ante ADT tiene la chance de consagrase campeón del certamen y tricampeón nacional por los títulos anteriores de 2023 y 2024.

ADT es uno de los equipos que sueña con meterse a alguna copa internacional. Por eso, por más que tenga que enfrentar a la ‘U’, buscará sumar de a tres puntos pensando en su objetivo. Viene de fecha libre y de un empate 2-2 ante Ayacucho FC en la jornada 14.

Publicidad

¿A qué hora y qué día juegan ADT vs. Universitario?

ADT vs. Universitario se jugará en el Estadio Unión Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El partido se disputará este domingo 26 de octubre desde las 3:30 p.m.

¿Qué canal pasa ADT vs. Universitario?

ADT vs. Universitario, desde el Estadio Unión Tarma, tendrá transmisión en vivo y en directo del canal L1 Max. Además, éste tendrá reacciones en su otro canal de L1 Max+ y en su canal de YouTube.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Universitario3614113017
2Cusco FC26138239
3Alianza Lima24147347
4Sporting Cristal221364312
5FBC Melgar21155645
6ADT21136340
7Deportivo Garcilaso21145630
8Comerciantes Unidos1913544-2
9Cienciano18135352
10Los Chankas1812606-9
11Alianza Atlético16134452
12Sport Huancayo15144370
13Atlético Grau1513436-1
14Sport Boys1514437-7
15Alianza Universidad1313418-11
16Juan Pablo II College1113256-7
17Ayacucho FC1113328-10
18UTC913238-7
Publicidad

Tabla de posiciones de la Acumulada de la Liga 1 Perú

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
La nueva tabla de posiciones tras el Cristal vs. Universitario
Liga 1

La nueva tabla de posiciones tras el Cristal vs. Universitario

Valera marcó el 1-0 para Universitario vs. Cristal
Liga 1

Valera marcó el 1-0 para Universitario vs. Cristal

La brutal respuesta de Gustavo Zevallos a Franco Velazco por el estadio de Sporting Cristal
Liga 1

La brutal respuesta de Gustavo Zevallos a Franco Velazco por el estadio de Sporting Cristal

Qué necesita Universitario ante ADT para ser campeón del Torneo Clausura 2025 y del tricampeonato nacional
Universitario

Qué necesita Universitario ante ADT para ser campeón del Torneo Clausura 2025 y del tricampeonato nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo