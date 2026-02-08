¿A pedido de Juan Reynoso? La drástica medida que tomó FBC Melgar luego del triunfazo ante Sporting Cristal

FBC Melgar es uno de los líderes del Torneo Apertura 2026 luego de vencer el día de hoy a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Con goles de Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar, los arequipeños sumaron seis puntos en la tabla de posiciones y cuando muchos pensaron que todo sería felicidad en la interna del equipo, al parecer las decisiones van más allá del momento actual.

Publicidad

Publicidad

Fuente: FBC Melgar.

Resulta que la delegación de FBC Melgar no declaró ante la prensa deportiva local que esperaba las sensaciones de los jugadores en la zona mixta del Estadio Alberto Gallardo tras la victoria 2-1 ante Sporting Cristal. No se trató de un pedido explícito por parte de Juan Reynoso como quizá algunos podrían pensarlo, sino que fue Ricardo Bettocchi quien tomó la palabra en esta ocasión.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Mientras no nos paguen, los muchachos no van a declarar”; fueron las contundentes palabras de Ricardo Bettocchi, administrador de FBC Melgar, hacia los medios deportivos locales y que a la vez fueron expuestas por la comunicadora Gianina González a través de ‘X’. De esta manera, queda claro que las deudas económicas por los derechos de televisión no han sido solucionadas.

Tweet placeholder

El reclamo de FBC Melgar por los derechos de televisión

ver también “No puede seguir” y “No evoluciona”: las durísimas críticas a Paulo Autuori tras el Sporting Cristal 1-2 FBC Melgar

FBC Melgar ha sido reconocido en el último tiempo como uno de los máximos opositores al manejo de la Federación Peruana de Fútbol y peor aún cuando durante los últimos 3 años mantienen una deuda económica por los derechos de televisión. Es decir, desde que la empresa ‘1190 Sports‘ tomó el control de dicho negocio no han podido recibir ningún tipo de garantía y a raíz de ello es que se dan medidas como las que comunicó el día de hoy Ricardo Bettocchi.

Publicidad

Publicidad

Es más, hace unos días cuando desde la FPF emitieron un comunicado para aclarar que la organización de la Liga 1 ha mejorado y más aspectos, desde FBC Melgar no dudaron en responder a través de su cuenta de ‘X’. “Qué eficiente puede ser la gestión cuando uno quiere. Nos encantaría que la FPF responda con la misma velocidad y firmeza cuando sus socios comerciales nos deben. Van a ser 3 años sin solución ni apoyo. Seguimos esperando”.

Tweet placeholder

La efusiva celebración de FBC Melgar luego de vencer a Sporting Cristal

La delegación completa de FBC Melgar celebró de manera muy efusiva el triunfo de hoy ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Si bien era esperada una reacción como tal, al igual que la hinchada arequipeña que se hizo presente en la tribuna oriente del recinto, quien lo vivió al máximo fue Juan Reynoso ya que tras el gol de Cristian Bordacahar a los 90’+7 saltó totalmente extasiado y completamente llenó de júbilo, quizá como nunca antes se lo había visto.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

DATOS CLAVES