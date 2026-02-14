¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Alianza Atlético y dónde ver duelo por la fecha 3 de la Liga 1 2026?

Es momento de trasladarnos al estadio Mansiche de Trujillo, escenario donde se llevará a cabo el atractivo choque entre Alianza Lima y Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Ambos equipos llegan a este partido tras haber sufrido una derrota en sus respectivos calendarios, por lo que buscarán reivindicarse y volver a sumar de a tres. En el caso de los ‘íntimos’, el objetivo es claro: sostenerse en la cima de la tabla y no ceder terreno en la pelea por el campeonato.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

El duelo entre Alianza Lima y Alianza Atlético tiene previsto iniciar a las 20:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A continuación, podrás revisar los horarios según cada país:

México: 19:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia: 21:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 22:00 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético en vivo?

El encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético será transmitido en vivo por la señal de L1 MAX. Además, Bolavip Perú realizará una cobertura integral con el minuto a minuto, todos los goles, las acciones más importantes y las reacciones al instante.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Alianza Lima afronta este compromiso con el ánimo golpeado luego de su eliminación en la Copa Libertadores 2026 frente a 2 de Mayo. Si bien el cuadro ‘íntimo’ se mantiene entre los punteros de la Liga 1, la salida del plano internacional dejó un sabor amargo en el plantel.

En la otra vereda, Alianza Atlético sorprendió en la primera jornada del Torneo Apertura tras imponerse a Cusco FC; sin embargo, no pudo sostener el envión y posteriormente cayó en Andahuaylas ante Los Chankas.

DATOS CLAVES

Alianza Lima y Alianza Atlético juegan hoy por la tercera fecha del Apertura 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo a las 20:00 horas.

