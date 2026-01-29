¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Huancayo y dónde ver duelo por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

¡Es hora de empezar! Alianza Lima inicia su camino en la Liga 1 2026 visitando a Sport Huancayo por la primera jornada del Torneo Apertura. Con el objetivo de lucha por el título nacional y evitar que Universitario de Deportes alcance un histórico tetracampeonato, los ‘íntimos’ saben que sumar de a tres desde el arranque será fundamental.

El encuentro entre ambas escuadras se llevará a cabo este viernes 30 de enero en las instalaciones del estadio IPD de Huancayo, a donde llegará varios hinchas para alentar a sus respectivos equipos.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El duelo entre Alianza Lima y Sport Huancayo tiene previsto iniciar a las 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Revisa a continuación los horarios según cada país:

México: 11:00 horas

Chile y Bolivia: 13:00 horas

Estados Unidos (ET): 12:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 14:00 horas

España: 18:00 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo en vivo?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Huancayo será transmitido a través de las pantallas de L1 MAX. Asimismo, Bolavip Perú ofrecerá una cobertura completa del partido, con el minuto a minuto, goles, jugadas destacadas y reacciones durante el encuentro.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Por su parte, Alianza Lima fue uno de los clubes que más apostó en el mercado de pases para la temporada 2026. Y es que eligió a Pablo Guede como nuevo director técnico y sumó a reconocidos jugadores como Luis Advíncula, Luis Ramos y Jairo Vélez, además de incorporar al argentino Federico Girotti.

Recordemos que, en su encuentro de presentación, los ‘victorianos’ se impusieron al Inter Miami de Lionel Messi, mostrando intensidad en la marca y una presión alta que provocó errores en la salida del conjunto rival.

En tanto, Sport Huancayo apostó por Roberto Mosquera como entrenador para la temporada 2026. El estratega nacional vuelve al ‘Rojo Matador’ con el objetivo de dejar una huella histórica.

