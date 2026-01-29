Parte médico de Alianza Lima: los dos jugadores lesionados que no jugarán en el debut de Liga 1

Alianza Lima enfrenta un nuevo problema, ya que se confirmó que Jesús Castillo y Josué Estrada sufren lesiones que los dejarán fuera del inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

En ese sentido, ambos jugadores no podrán ser tomados en cuenta por Pablo Guede para el debut frente a Sport Huancayo, en una de las plazas más exigentes del campeonato.

Alianza Lima dio detalles sobre las lesiones de Castillo y Estrada

Alianza Lima comunicó que, luego del amistoso contra Inter Miami por la Noche Blanquiazul, dos de sus jugadores presentaron molestias físicas: Jesús Castillo sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral, mientras que Josué Estrada fue diagnosticado con tendinitis.

“En el duelo ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul, nuestro futbolista Jesús Castillo sufrió una lesión durante el partido. Los estudios médicos posteriores confirmaron que el volante blanquiazul sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda”, se puede leer en el comunicador.

Asimismo, el cuadro ‘íntimo’ informó que los dos jugadores están en proceso de recuperación y cuentan con seguimiento médico constante: “Iniciaron sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico y el club brindará información sobre su evolución”.

¿Cuándo podrán volver a jugar?

Según dio a conocer la institución en la publicación, ambos futbolistas podrán a volver a tener minutos de juego según cómo vaya avanzando su recuperación.

Sin embargo, se prevé que Castillo permanecerá fuera de las canchas entre 4 y 6 meses, dependiendo de la severidad de su lesión, mientras que Estrada podría volver en un plazo de una a tres semanas, dado que su afección es más leve.

Próximo partido de Alianza Lima

Después de una agitada pretemporada, Alianza Lima hará su debut oficial en la temporada 2026 este viernes 30 de enero, enfrentando como visitante a Sport Huancayo.

Dicho encuentro se llevará a cabo a las 12:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio IPD de Huancayo y será transmitido a través de las pantallas de L1 Max o Liga 1 Play.

DATOS CLAVES

Jesús Castillo sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda.

El lateral Josué Estrada fue diagnosticado con tendinitis tras el amistoso ante Inter Miami.

Alianza Lima debutará este viernes 30 de enero frente a Sport Huancayo sin ambos futbolistas.

