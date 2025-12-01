Alianza Lima afronta su primer desafío en la Fase 1 de los Playoffs de la Liga 1 contra Sporting Cristal con un panorama complicado debido a una serie de bajas significativas. El equipo dirigido por Néstor Gorosito ha confirmado la ausencia de hasta seis jugadores clave, entre lesionados y suspendidos, obligando al cuerpo técnico a una reestructuración forzada, especialmente en la línea defensiva, de cara al crucial partido de ida que se jugará en el Estadio Nacional.

Alianza Lima con bajas ante Sporting Cristal

La baja más impactante es la del experimentado defensor central Carlos Zambrano. El “Kaiser” no estará disponible por suspensión (acumulación de tarjetas amarillas y posterior expulsión), dejando un vacío de liderazgo y solidez justo cuando el equipo más necesita rigor defensivo en un Playoff que define un cupo a un torneo internacional. La elección de su reemplazo se convierte en la principal preocupación táctica para el once inicial de Gorosito.

Alessandro Burlamaqui estará fuera del partido contra Sporting Cristal. (Foto: X).

A la ausencia de Zambrano se suman otras bajas que afectan diversas zonas del campo, mermando la profundidad del plantel. En defensa, preocupan las ausencias de Ricardo Lagos (lateral izquierdo) y Josué Estrada. En el mediocampo, los jóvenes Alessandro Burlamaqui y Piero Cari no estarán, reduciendo las opciones de recambio para la volante. Estas ausencias limitan las herramientas de Gorosito para realizar ajustes y rotaciones durante el desarrollo del encuentro.

Sporting Cristal se estaría beneficiando

En la delantera, el atacante Matías Succar tampoco fue incluido en la convocatoria para la ida. Aunque no es titular habitual, Succar representaba una alternativa de fuerza y desequilibrio para los segundos tiempos. Su baja obliga a depender exclusivamente de los delanteros principales, lo que restringe las variantes tácticas en caso de necesitar una reacción rápida o si el resultado no es favorable.

Ante este complejo escenario, se anticipa que Néstor Gorosito confiará en jugadores que han tenido menor protagonismo en la temporada regular para que asuman un rol estelar. En la zaga central, la pareja defensiva estaría conformada por Gianfranco Chávez y Renzo Garcés. Ellos tendrán la responsabilidad de contener el poderío ofensivo y la velocidad de Sporting Cristal. La capacidad del equipo para adaptarse y superar estas ausencias será fundamental para conseguir un resultado positivo en el Nacional.

¿Cuándo se juega el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido de ida entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará mañana, martes 2 de diciembre, a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional. Pese a las adversidades por las numerosas bajas, el plantel blanquiazul tiene el desafío de convertir esta situación en una oportunidad para que los jugadores de recambio demuestren su valía y luchen por obtener una ventaja antes del partido de vuelta en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

