Pudo costarle caro a Jorge Fossati: los tres jugadores que exigen ser titulares en Universitario luego de vencer a Alianza Atlético

Universitario de Deportes consiguió un verdadero triunfazo frente a Alianza Atlético de Sullana esta noche en el Estadio Mansiche de Trujillo. Si bien el resultado refleja la superioridad de los merengues y no hay ningún tipo de objeción al respecto, hay ciertas cuestiones que se le critican duramente a Jorge Fossati por su planteamiento titular. Claramente, durante el primer tiempo no se vio el mejor fútbol de la visita y por ello es que llegan las críticas.

Sorprendiendo a propios y a extraños, Jorge Fossati realizó 3 cambios en la alineación titular y las consecuencias pudieron notarse en las primeras acciones del partido ante Alianza Atlético de Sullana. Las inclusiones desde el vamos de Jorge Murrugarra, Edison Flores y César Inga no generaron las reacciones que deberían y por ello es que diversos hinchas merengues reclamaron las llamativas ausencias de algunos nombres.

Y es que Universitario de Deportes se mostró bastante disperso en gran parte de la primera mitad en el Estadio Mansiche de Trujillo, por lo cual jugadores como Jairo Vélez, José Carabalí y Jesús Castillo fueron extrañados en demasía. En varios pasajes se conoció gracias a la transmisión de ‘L1 MAX’ que Jorge Fossati estaba disgustado con el rendimiento de su equipo, pero fue él mismo quien decidió darle descanso a los protagonistas anteriormente expuestos.

¿Cuál es el verdadero 11 titular ideal de Universitario?

Luego de la victoria de hoy ante Alianza Atlético de Sullana jugando en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, queda clarísimo que jugadores como Jairo Vélez, José Carabalí y Jesús Castillo no pueden ser suplentes de ninguna manera, a menos de que realmente necesiten un descanso o se encuentran lesionados; mientras que nombres como los de Jorge Murrugarra, Edison Flores y César Inga deberán esperar su oportunidad.

Dicho esto, el equipo titular ideal de Universitario de Deportes tendría que quedar de la siguiente manera para lo que resta de la actual temporada 2025 y Jorge Fossati debería asumirlo como tal: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez, José Carabalí, Jairo Vélez y Álex Valera.

La explicación de Jorge Fossati sobre el descanso en Universitario

Minutos antes del partido de esta noche frente a Alianza Atlético de Sullana, Jorge Fossati conversó con ‘L1 MAX‘ y explicó la decisión de darle descanso a algunos jugadores de Universitario de Deportes. Básicamente se trata de una situación estratégica para sostener la continuidad de los encuentros disputados en el Torneo Clausura 2025, teniendo en cuenta que justamente cuentan con una plantilla que les permite mantener el nivel en cierta medida.

“Con alguna renovación en el equipo, pero más que nada buscando refrescar por la proximidad de los partidos y dándole lugar a jugadores que tampoco son ninguna novedad, sabiendo que vamos a tener un partido difícil. El caso de Jesús Castillo el más visible, dado que en el último partido tuvo que salir obligado y es lógico porque él venía sin fútbol, sumado a la suspensión de Rodrigo tuvimos que darle mucho más minutos de lo que teníamos pensado en un principio”; comentó el DT merengue en la previa del duelo de hoy en Trujillo.

