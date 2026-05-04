Accidentado final del partido Los Chankas y Garcilaso: la policía tuvo que intervenir

El Torneo Apertura viene llegando a su final y el cuadro de Los Chankas se está desinflando. De ser uno de los equipos más sólidos del torneo, pasó a ser un cuadro con altibajos. Esto ha provocado un gran malestar en el cuerpo técnico del club, el cual tuvo un enfrentamiento con los jugadores de Deportivo Garcilaso tras la culminación del último juego.

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No se conoce al 100% cual fue el motivo central de esta pelea, lo cierto que Horacio Benincasa habló un poco de lo que fue el altercado tras culminado el partido. El defensor se acercó a los micrófonos de L1 Max para poder dar su descargo, mencionando que Walter Paolella, DT de Los Chankas fue el que inició la pelea que se presentó.

Según lo que pudo dar a conocer el jugador del cuadro cusqueño, el DT los acusó de dejarse comprar para que ganen. “Yo nunca le falté el respeto. Él (Paolella) vino a decir que recibíamos plata de otros clubes“, fue lo que dijo.

Las palabras de Horacio Benincasa:

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Por otro lado, se puede ver como es que parte del cuerpo técnico de los locales busca a los jugadores rivales, tienen un intercambio de palabras que termina en la reacción de los jugadores celestes. Ahí ya se termina presentando una batalla entre ambos elencos que incluso la misma policía tiene que intervenir para que no llegue a mayores.

Pelea entre Los Chankas y Deportivo Garcilaso:

¿Los Chankas se baja de la pelea por el título?

El rendimiento que está teniendo Los Chankas no es el mejor, han comenzado a caer en cuanto a su fútbol. Sufriendo más de la cuenta en los últimos juegos, incluso en los que estuvo de local. En este caso ya van dos encuentros de forma consecutivos en los que no logra sumar punto alguno. Lo cual los ha dejado fuera del primer lugar de la tabla de posiciones.

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Pasaron de tener 3 puntos por encima de Alianza Lima a quedar a 3 por debajo de los dirigidos por Pablo Guede. Ahora, se viene un juego importante en el que Sporting Cristal podría ser vital para definir el torneo, esto sin mencionar que todavía el conjunto de Andahuaylas tiene que visitar Matute.

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