¿Alianza Lima sale campeón con el empate ante Los Chankas hoy por el Torneo Apertura?

Alianza Lima se enfrenta a Los Chankas en Matute. Puede definirse el título en este partido, ya que se enfrentan líder y escolta del Torneo Apertura. Aquí el panorama con los distintos resultados.

Alianza Lima enfrenta a Los Chankas por la fecha 16 en el duelo que puede definir el título del Torneo Apertura 2026. La diferencia es de tres puntos en favor de los ‘Blanquiazules’ sobre el conjunto de Andahuaylas con este partido y uno más para el final del certamen.

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Este partido enfrenta a líder y escolta del Torneo Apertura. Alianza Lima cuenta con la ventaja por estar en el primer lugar, además de ser local, en el Estadio Alejandro Villanueva. Por su parte, el equipo dirigido por Walter Paolella va por el golpe para que todo se defina en la última jornada.

¡Duelo de alta tensión en Matute! ⚽️🔥



Repasamos la data @vantagemarkets en la previa del partido de esta noche. #Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/nESk4BugzF — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) May 23, 2026

La victoria para el conjunto de Pablo Guede le dará automáticamente el título del Torneo Apertura. En tanto, la derrota dejará ambos en igualdad de puntos para la última fecha. Alianza deberá visitar a FC Cajamarca, equipo de Hernán Barcos, mientras que Chankas recibirá en su estadio a UTC.

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¿Qué pasa si Alianza Lima y Los Chankas empatan hoy?

Si Alianza Lima y Los Chankas empatan, se mantendrán los tres puntos de ventaja en favor de los ‘Íntimos’. Sin embargo, no podrá festejar el título, ya que, matemáticamente, el conjunto de Andahuaylas tendría chances de campeonar en la última jornada, aunque tendría que ocurrir un verdadero milagro.

La única manera de que Chankas pueda ser campeón en la última fecha, luego del hipotético empate ante Alianza, sería que golee a UTC por una buena diferencia de goles y que los ‘Blanquiazules’ pierdan por goleada ante FC Cajamarca.

Eso provocaría un empate en puntos entre ambos equipos y ahí define la diferencia de gol. Hasta antes del inicio del partido entre Alianza Lima y Los Chankas, el conjunto victoriano tiene +19, mientras que los ‘Guerreros Chankas’ tiene apenas +7.

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Tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2026

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