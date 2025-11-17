Además de confirmar denuncia contra Universitario, Alianza Lima reveló detalles sobre renovaciones de Guerrero y Barcos

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, habló sobre el desempeño del equipo y señaló que los jugadores están enfocados en asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Asimismo, dio a conocer que la interna del club ‘blanquiazul’ también mira con atención y optimismo la posibilidad de conquistar la Liga 1 la próxima temporada.

“Nosotros nos estamos preparando para terminar en Perú 2 y lograr campeonar el siguiente año”, expresó el dirigente en primera instancia durante una conversación con las cámaras de L1 Max.

¿Qué dijo sobre la renovaciones de Guerrero y Barcos?

Posterior a ello, Cabada se pronunció sobre las posibles renovaciones de Hernán Barcos y Paolo Guerrero, señalando que, por ahora, no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del área deportiva respecto a la continuidad de ambos jugadores.

“En mi escritorio, ninguna decisión de la parte deportiva, del cual soy respetuoso, pero no me ha llegado ningún papel que me diga que estas son nuestras decisiones de renovación“, explicó el directivo.

¿Adiós a Hernán Barcos o Paolo Guerrero? Alianza Lima decidió.

Alianza Lima denunciará a Universitario

Por último, Fernando Cabada reveló que la institución ya presentó una denuncia contra Universitario de Deportes por el ingreso de barristas durante la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 en las instalaciones de Campo Mar.

Incluso, precisó que dicha acción se ha llevado tanto por la vía penal como también ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“En el partido anterior de las chicas, en un juego que era a puerta cerrada, permitieron el ingreso de barristas poniendo en peligro a nuestras chicas. Nosotros siempre hemos dicho que aquí vamos a defender a la institución y a la gente que la conforma, a nuestros jugadores y jugadoras. Esto lo hemos denunciado y estamos trabajando en todas las instancias, tanto en la penal como en la parte federativa. No puede ser posible que la gente no siga las reglas“, sentenció.

