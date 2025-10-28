En una nueva etapa de intensa especulación dentro del mercado de pases, los gigantes del fútbol peruano, Alianza Lima y Universitario de Deportes, han encendido los rumores con intereses cruzados en jugadores clave del rival. Aunque la posibilidad de un trueque directo se mantiene remota debido a la intensa rivalidad, los nombres de Alan Cantero y Paolo Reyna han resonado fuertemente en las últimas horas como objetivos de fichaje para la temporada entrante.

Trueque entre Alianza Lima y Universitario

El periodista deportivo José Varela fue la fuente que puso estos movimientos sobre el tablero, señalando que el atacante Alan Cantero de Alianza Lima ha sido objeto de consultas por parte de la directiva de Universitario de Deportes. Las comunicaciones, descritas como “sondeos” o “consultas”, son habituales en el cierre del año. Sin embargo, el interés de la ‘U’ en un jugador de la talla de Cantero, quien cuenta con experiencia en fase de grupos de Copa Libertadores y Sudamericana, lo convierte en una pieza muy atractiva para los planes crema.

Alan Cantero suena en Universitario. (Foto: X).

Por otro lado, la vereda de La Victoria apunta sus reflectores hacia el lateral izquierdo de Universitario, Paolo Reyna. El interés de Alianza Lima en el joven futbolista no es una novedad reciente, pues ya se habrían realizado breves sondeos a su entorno desde el mes anterior. La directiva blanquiazul, al parecer, ve en Reyna un potencial encaje en su sistema de juego, ofreciéndole además la posibilidad de conseguir más minutos y protagonismo en el campo.

Paolo Reyna podría ir a Alianza Lima. (Foto: X).

¿Paolo Reyna se va para Alianza Lima?

No obstante, el panorama de la negociación por Reyna se presenta con más complicaciones. Según la información de Varela, la situación “anda muy fría por ahora”, principalmente porque el jugador mantendría la prioridad de seguir compitiendo por un lugar en el once titular del equipo merengue. A pesar de esto, el mercado de pases es dinámico y la búsqueda de continuidad podría ser un factor determinante que incline la balanza si el interés aliancista se formaliza.

Es fundamental precisar que, hasta el momento, no existe un ofrecimiento formal para un trueque de jugador por jugador entre Alianza Lima y Universitario. Los intereses son, por ahora, movimientos de ajedrez separados en la mesa de negociaciones, buscando aprovechar las posibles oportunidades que dejen los contratos por vencer o la situación de cada futbolista. Una transferencia directa entre los clásicos rivales es siempre un evento de alto impacto y de muy poca frecuencia histórica.

Universitario y Alianza Lima de la mano

Con el mercado calentándose, se espera que en las próximas semanas la situación de Alan Cantero y Paolo Reyna se defina. Ambos clubes tienen la urgencia de rearmar sus planteles para afrontar la Liga 1 y los torneos internacionales de la próxima temporada. La afición de ambos bandos se mantiene atenta a cualquier confirmación que pueda significar un cambio importante y sorpresivo en sus respectivos equipos.