Golpe inesperado en Universitario: La primera figura que se despide tras el tricampeonato de la Liga 1

El festejo aún no termina en Universitario, pero las primeras noticias del mercado ya comenzaron a sacudir a los hinchas. Una de las figuras más queridas del plantel no seguiría en el club tras el tricampeonato de la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Luego de una temporada histórica, el equipo crema afronta un nuevo desafío: mantener su base campeona. Sin embargo, la primera baja se podría hacer oficial dentro de poco. Y es que si bien es un gran goleador, no cuenta con los minutos que él quisiera por parte del técnico Jorge Fossati.

Así lo reveló el periodista Gustavo Peralta sobre la continuidad de José Rivera en Universitario: “Sé que la agencia que representa a José Rivera está buscando algunas posibilidades para él afuera o acá también en Perú tiene otras opciones”.

José Rivera tiene 11 goles en un total de 1069 minutos jugados en la Liga 1 de Perú temporada 2025. Siendo titular solo en 9 de los 28 partidos que disputó, su promedio indica que cada 90 minutos marca un gol.

Publicidad

Publicidad

José Rivera festejando un gol con Universitario. (Foto: Universitario)

¿José Rivera deja Universitario?

Si bien José Rivera tiene un acuerdo con Universitario hasta diciembre del 2026, su espíritu competitivo lo impulsaría a buscar otro club, ya sea tanto de forma internacional como en otro grande de la Liga 1de Perú.

Según Transfermarkt, José Rivera está representado por la agencia Igma Sport. En esa línea, la agencia deportiva tiene jugadores en planteles como Deportivo Garcilaso o Melgar, quizá futuros destinos del crack de Universitario.

Publicidad

Publicidad

José Rivera celebrando su gol con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto dinero gana José Rivera?

José Rivera gana 15 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información de Salary Sport. Bajo esta premisa, el ‘Tunche’ se lleva 180 mil dólares por temporada.

ver también ¿Fabián Bustos regresará a Universitario para la siguiente temporada?: “No me veo…”

¿Hasta cuándo José Rivera tiene contrato en Universitario?

José Rivera tiene contrato hasta diciembre del 2026 con Universitario, según la información oficial de Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad