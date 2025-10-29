Con el reciente logro del tricampeonato nacional, la directiva de Universitario de Deportes ha comenzado inmediatamente la planificación del plantel para la temporada 2026, con el objetivo no solo de asegurar el tetracampeonato, sino también de trascender en la Copa Libertadores. Gracias a una planificación que ha asegurado la base del equipo campeón con antelación, el número de jugadores importantes cuyo vínculo contractual finaliza en diciembre de 2025 es reducido, permitiendo al club enfocarse en refuerzos puntuales.

Novedades en Universitario de Deportes

Las noticias más importantes de continuidad se han confirmado en la defensa y el mediocampo. El defensor argentino Matías Di Benedetto ha asegurado su permanencia hasta finales de 2027 con opción a una temporada adicional y ha iniciado sus trámites de nacionalización para liberar un cupo de extranjero. Asimismo, el experimentado volante Horacio Calcaterra extendió su vínculo por una temporada más, asegurando su presencia en el equipo crema hasta finales de 2026.

El once titular de Universitario en la última Copa Libertadores. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

A estos nombres se suma el de Martín Pérez Guedes, cuya renovación hasta finales de 2026 fue gestionada previamente, reconociendo su importancia en el mediocampo. Por lo tanto, en la volante solo queda por definir la situación del ofensivo ecuatoriano Jairo Vélez, que está a préstamo con opción de compra y debe negociar si desea ser parte del proyecto 2026.

Universitario espera varias salidas

En la portería, la situación es el punto más sensible y aún pendiente de resolución, ya que la totalidad de los guardametas del primer equipo tienen contratos que culminan en diciembre de 2025. El uruguayo Sebastián Britos, el recién llegado Miguel Vargas y el joven Aamet Calderón se encuentran en la misma situación. La continuidad de Britos es la que genera más dudas, lo que obliga a la directiva a definir rápidamente quién defenderá el arco crema en 2026.

Finalmente, en la zona de ataque, solo el extremo Gabriel Costa y el delantero centro Diego Churín siguen con contratos que culminan a fin de año, marcando un fin de ciclo para los atacantes extranjeros. Con las renovaciones aseguradas de otros jugadores como José Rivera, la directiva se enfoca en decidir si renovar o no a estos dos jugadores foráneos, lo cual liberaría cupos de extranjeros para nuevos y potenciales fichajes con miras a la ambiciosa campaña de 2026.

¿Qué jugadores terminan contrato en Universitario?