Reimond Manco criticó a Gorosito por no alinear a Kevin Quevedo tras eliminación de Alianza Lima: “Doble moral…”

Universidad de Chile acabó con la ilusión de Alianza Lima en la Copa Sudamericana tras imponerse 2-1 en territorio chileno. La propuesta táctica de Néstor Gorosito fue blanco de críticas durante todo el encuentro, y muchos responsabilizan al técnico argentino por la eliminación.

Entre ellos, Reimond Manco fue uno de los más directos, quien no pudo evitar mostrar su molestia por los cambios realizados durante la primera mitad del encuentro.

El cuadro ‘íntimo’ recibió ambos goles en los primeros minutos de cada tiempo, algo que terminó afectando seriamente su rendimiento. Recién con el descuento de Eryc Castillo, el equipo mostró signos de reacción y volvió a ilusionarse con el empate. Sin embargo, al finalizar los 90 minutos, las críticas hacia el DT argentino no tardaron en llegar.

Reimond Manco criticó a Néstor Gorosito

Días antes del duelo, se sabía que Gorosito tendría que hacer ajustes debido a la expulsión de Carlos Zambrano en el partido de ida en Matute, tras la infracción a Charles Aránguiz.

Sin embargo, varios de estos cambios no tuvieron el efecto esperado, según la opinión de los expertos. Reimond Manco fue uno de los que no dudó en expresar abiertamente sus críticas hacia el entrenador.

“Gorosito puso a Cantero de extremo por un problema de Quevedo, pero igual lo hizo ingresar en los últimos 30 minutos. Si quieres hacerte respetar, no lo saques en lista. Estamos hablando de una doble moral: no lo pones porque hizo algo, pero después lo metes para que te salve la cabeza”, señaló el exfutbolista en el programa de YouTube ‘Denganche’.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Kevin Quevedo?

Ante las interrogantes surgidas por sus decisiones, Néstor Gorosito se pronunció en conferencia de prensa finalizado el encuentro y reveló por qué Kevin Quevedo no fue de la partida.

“Son cosas de fútbol, de entrenamiento, de la vida y debido a eso jugó Alan (Cantero)”, explicó ‘Pipo’. Cabe resaltar que, en las últimas horas se ha hablado mucho acerca de una posible indisciplina por parte del delantero nacional.

