Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Reimond Manco criticó a Gorosito por no alinear a Kevin Quevedo tras eliminación de Alianza Lima: “Doble moral…”

El exfutbolista no se guardó nada y arremetió contra el técnico argentino por malas decisiones durante partido ante U. de Chile.

Por Nicole Cueva

Reimond Manco criticó a Néstor Gorosito tras eliminación de Alianza Lima.
© Composición Bolavip PerúReimond Manco criticó a Néstor Gorosito tras eliminación de Alianza Lima.

Universidad de Chile acabó con la ilusión de Alianza Lima en la Copa Sudamericana tras imponerse 2-1 en territorio chileno. La propuesta táctica de Néstor Gorosito fue blanco de críticas durante todo el encuentro, y muchos responsabilizan al técnico argentino por la eliminación.

Entre ellos, Reimond Manco fue uno de los más directos, quien no pudo evitar mostrar su molestia por los cambios realizados durante la primera mitad del encuentro.

El cuadro ‘íntimo’ recibió ambos goles en los primeros minutos de cada tiempo, algo que terminó afectando seriamente su rendimiento. Recién con el descuento de Eryc Castillo, el equipo mostró signos de reacción y volvió a ilusionarse con el empate. Sin embargo, al finalizar los 90 minutos, las críticas hacia el DT argentino no tardaron en llegar.

Publicidad

Reimond Manco criticó a Néstor Gorosito

Días antes del duelo, se sabía que Gorosito tendría que hacer ajustes debido a la expulsión de Carlos Zambrano en el partido de ida en Matute, tras la infracción a Charles Aránguiz.

Sin embargo, varios de estos cambios no tuvieron el efecto esperado, según la opinión de los expertos. Reimond Manco fue uno de los que no dudó en expresar abiertamente sus críticas hacia el entrenador.

“Gorosito puso a Cantero de extremo por un problema de Quevedo, pero igual lo hizo ingresar en los últimos 30 minutos. Si quieres hacerte respetar, no lo saques en lista. Estamos hablando de una doble moral: no lo pones porque hizo algo, pero después lo metes para que te salve la cabeza”, señaló el exfutbolista en el programa de YouTube ‘Denganche’.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Kevin Quevedo?

Ante las interrogantes surgidas por sus decisiones, Néstor Gorosito se pronunció en conferencia de prensa finalizado el encuentro y reveló por qué Kevin Quevedo no fue de la partida.

Son cosas de fútbol, de entrenamiento, de la vida y debido a eso jugó Alan (Cantero)”, explicó ‘Pipo’. Cabe resaltar que, en las últimas horas se ha hablado mucho acerca de una posible indisciplina por parte del delantero nacional.

Publicidad
Mientras Néstor Gorosito cuestionó la actitud de U. de Chile, la respuesta que obtuvo del presidente: “Yo fui a Lima y…”

ver también

Mientras Néstor Gorosito cuestionó la actitud de U. de Chile, la respuesta que obtuvo del presidente: “Yo fui a Lima y…”

¿Pablo Ceppelini criticó a Gorosito tras eliminación de Alianza Lima? “Pensé que iba a tener más minutos…”

ver también

¿Pablo Ceppelini criticó a Gorosito tras eliminación de Alianza Lima? “Pensé que iba a tener más minutos…”

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
OPINIÓN| ¿Alianza Lima hizo mal en renovar el contrato de Néstor Gorosito?
Alianza Lima

OPINIÓN| ¿Alianza Lima hizo mal en renovar el contrato de Néstor Gorosito?

El plan inmediato de Alianza tras eliminación de Sudamericana
Liga 1

El plan inmediato de Alianza tras eliminación de Sudamericana

Cerca del Top 100: Ignacio Buse cortó la racha de Trungelliti y está en semis del Challenger de Lisboa
Tenis

Cerca del Top 100: Ignacio Buse cortó la racha de Trungelliti y está en semis del Challenger de Lisboa

¿Ceppelini criticó a Gorosito tras eliminación? "Pensé que iba a tener más minutos..."
Copa Sudamericana

¿Ceppelini criticó a Gorosito tras eliminación? "Pensé que iba a tener más minutos..."

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo