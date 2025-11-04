Es tendencia:
Alianza Lima

Hernán Barcos se cansó de esperar a Alianza Lima y puso fecha límite para su renovación

Hernán Barcos reveló hasta cuándo esperará la propuesta del club y su respuesta causó impacto en el hincha de Alianza Lima.

Por Aldo Cadillo

Hernán Barcos y Alianza Lima.
Hernán Barcos habló de su situación contractual en Alianza Lima y fue directo al grano sobre el tiempo que le queda al club para definir su futuro. El delantero confirmó que solo esperará unos días más por la respuesta y dejó abierta la posibilidad de marcharse luego de la fecha límite.

El goleador argentino Hernán Barcos fue tajante al referirse a su situación en Alianza Lima y aseguró que pronto tomará una decisión sobre su futuro. El ídolo blanquiazul expresó su fastidio y dejó una frase que marca su postura definitiva de cara al 2026.

Al menos desde su lado, y a pesar de los rumores que lo vinculan con equipos de Ecuador y Colombia, Hernán Barcos aseguró que quiere seguir, pero Alianza Lima todavía no da una respuesta: “Después del partido de UTC vamos a sentarnos a conversar y esperar poder resolver”, comentó el delantero.

“La idea nuestra es quedarnos. Nosotros estamos esperando a Alianza Lima, que ellos decidan, de parte nuestra ya saben lo que queremos”, cerró Hernán Barcos sobre su renovación con Alianza Lima.

Hernán Barcos festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su renovación con Alianza Lima?

Hernán Barcos dejó en claro que él quiere seguir en Alianza Lima y luego del partido ante UTC (en la última fecha del Torneo Clausura) se sentará con la dirigencia a charlar sobre su continuidad o final.

La radical postura de Alianza Lima ante las salidas nocturnas de Pablo Ceppelini y Carlos Zambrano

Además Hernán Barcos habló sobre lo que hará tras su retiro: “Uno se quiere quedar en el país y seguir en Alianza, pero primero quiero jugar al fútbol y el día que me retire veré qué hago”, terminó el popular ‘Pirata’.

¿Cuánto dinero gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 25 mil dólares en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Bajo esta información, el delantero se lleva 300 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Hernán Barcos tiene contrato con Alianza Lima?

Hernán Barcos tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, según la última información de Transfermarkt.

Datos claves

  • El delantero Hernán Barcos solo esperará la respuesta de Alianza Lima para definir su futuro tras partido con UTC.
  • La idea de Hernán Barcos y su postura es quedarse en Alianza Lima para el 2026.
  • El contrato de Hernán Barcos con Alianza Lima finaliza en diciembre del 2025 y gana 25 mil dólares mensuales.
Aldo Cadillo
