Alianza Lima

Diego Penny destrozó a Paolo Guerrero por exponerse con Alianza Lima: “Es irresponsable”

Diego Penny no se guardó nada y apuntó fuerte contra Paolo Guerrero tras su nueva lesión con Alianza Lima.

Por Aldo Cadillo

Diego Penny le llamó la atención a Paolo Guerrero.
© Producción Bolavip.Diego Penny le llamó la atención a Paolo Guerrero.

Si bien Alianza Lima venció a la Universidad Católica, la noticia negativa fue la lesión de Paolo Guerrero. Viendo todos cómo se tomaba el posterior derecho, el delantero fue cambiado por Hernán Barcos y luego dejó penosas imágenes en el banco de suplentes. Sin duda siendo una fuerte lesión para el ‘Depredador’, Diego Penny puso la pausa y cuestionó al atacante de 41 años.

Así es, lejos de solidarizarse con el terrible momento que está viviendo Paolo Guerrero, Diego Penny no fue esquivo y dejó un fuerte comentario sobre la lesión del ‘Depredador’. Revelando un posible escenario, gracias a su experiencia como futbolista, el ahora comunicador precisó que las ganas le ganaron al atacante de Alianza Lima.

“A veces los jugadores grandes como Paolo Guerrero, es bien difícil que el médico te maneje si vas a jugar o no”, comenzó Diego Penny explicando la situación en el programa DENGANCHE de Youtube.

Luego Diego Penny disparó con todo contra Paolo Guerrero: “Me parece irresponsable, desde cierto punto, pues pones en riesgo tu salud, el rendimiento del equipo y siento que llegó al límite hasta para jugar con una venda”, comentó Diego Penny, exportero y actual comunicador.

La competencia Hernán Barcos y Paolo Guerrero

También es cierto que Paolo Guerrero y Hernán Barcos están en una competencia constante en Alianza Lima y eso Diego Penny lo explica muy bien: “Ellos están en una competencia del día a día, eso también pesa para Paolo y no puede darle ni un cachito a Barcos”, comentó el exportero.

Hernán Barcos también habló sobre la lesión de Paolo Guerrero y contó cómo vivió ese momento: “La lesión de Paolo me hizo entrar frío, pero siempre trato de aportar”, comentó el ‘Pirata’ en zona mixta tras el Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana.

Video: Paolo Guerrero sufrió terrible lesión en el Alianza Lima vs. Universidad Católica

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene 41 años pues nació un 1 de enero de 1984. Negándose a retirarse del fútbol profesional, el delantero ha revelado que todavía pretende jugar una temporada más.

Temor en Alianza Lima: la contundente respuesta de Hernán Barcos sobre la dura lesión de Paolo Guerrero

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Culminando ahí su vínculo, se verá si se le renueva por una temporada más, se retira del fútbol o busca otro club.

