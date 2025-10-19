El Torneo Clausura 2025 entra en etapa de definición. Universitario está muy cerca del tricampeonato nacional, ya que es líder del certamen y con diferencia sobre su escolta, Cusco FC. La gran incógnita pasa por saber cuándo será la celebración ‘crema’. Ahí es donde entran algunas dudas. En medio de esto, la Liga 1 podría condicionar los festejos con un cambio para el partido ante Deportivo Garcilaso.

Universitario está cada vez más cerca de lograr su tercer título consecutivo en el fútbol peruano. Esto podría confirmarse a partir de la fecha 16 ante ADT, por lo que el duelo por la jornada 18 ante Deportivo Garcilaso en el Monumental podría ser el momento del festejo.

Sin embargo, la Liga 1 evalúa un cambio. Según informó el periodista Gustavo Peralta, Universitario vs. Deportivo Garcilaso podría jugarse otro día. En un primer momento, el duelo estaba programado para el jueves 6 de noviembre en el Estadio Monumental. La nueva fecha para el partido donde Universitario recibirá a Deportivo Garcilaso sería el viernes 7 de noviembre.

Universitario vs. Deportivo Garcilaso tendría nueva fecha (X @Gustavo_p4).

¿Por qué Universitario vs. Deportivo Garcilaso cambiaría de día?

El motivo del cambio de día para Universitario vs. Deportivo Garcilaso está directamente relacionado con la fecha FIFA de noviembre. La Selección Peruana tendrá dos partidos en Rusia y deberá emprender un viaje largo.

Según Peralta, el viaje de la Selección Peruana iba a ser el viernes 7. Por eso se iba a jugar el día jueves 6 dicho partido. Sin embargo, ahora, el viaje quedó para el sábado 8, lo que atrasaría el encuentro para el viernes.

De todas maneras, esto aún está en evaluación por parte de la liga. Se espera que en las próximas horas se defina junto a la programación de toda la fecha 18.

¿Cuándo podría salir campeón Universitario del Torneo Clausura 2025?

Con el triunfo de Cusco FC ante Cienciano en la fecha 15, Universitario no puede salir campeón en el Nacional ante Sporting Cristal. La definición, de esta forma, se va a extender, por lo menos, hasta la fecha 16. En esa jornada, deberá visitar Tarma para jugar ante ADT.

La ‘U’ tendrá libre en la fecha 17, por lo que no sumará puntos y, recién, volverá a jugar de local en el Monumental en la 18 ante Deportivo Garcilaso. Por eso, en dicha jornada podría celebrar el título con su gente en caso de que ya se haya definido el Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

