Titular con Néstor Gorosito dejará Alianza Lima tras iniciar la pretemporada

Este sábado 03 de enero se acabaron las vacaciones en Alianza Lima y comienzan con la pretemporada. El plantel entero ya se encuentra en el país para pasar los respectivos exámenes médicos, así como también iniciar con la preparación físico. No obstante, hay uno de ellos que no la pasa nada bien al saber que se tendrá que ir de La Victoria muy pronto.

Este futbolista en mención es Marco Huamán, quien no tendría espacio en el cuadro de Pablo Guede. Su destino según lo que se ha logrado conocer por el periodista Gustavo Adrianzén será Cienciano. Eso sí, el mismo comunicador mencionó que todavía no está todo cerrado, pero están muy próximos a lograr un préstamo por toda esta campaña.

Huamán llegaría a Cienciano (Foto: X).

Hay que recordar que la última parte de la temporada, este lateral por la derecha terminó siendo titular para Néstor Gorosito. El entrenador decidió sentar a Guillermo Enrique y poner al peruano por encima. Pero al parecer no ha llegado a convencer como se esperaba. Por ese motivo terminará yéndose en busca de ganar minutos en el cuadro del Cusco.

¿Quién será el lateral derecho con la partida de Marco Huamán?

En este caso Alianza Lima tiene dos opciones para tener como lateral por la derecha. Una de ellas es Josué Estrada, quien llegó la temporada pasada a mitad de año proveniente del cuadro de Cienciano. Tiene experiencia, aunque también es posible que lo terminen usando como central en algunos momentos que se le pueda necesitar. Incluso en línea de 3 podría servir en ese lugar.

D’Alessandro Montenegro es el otro jugador que se tiene en el plantel. Recién llegado esta temporada, con 22 años es una de las mejores opciones con proyección para el futuro. Un elemento que podría ser interesante de ver en un grande como los ‘Blanquiazules’. Pero quizás le cueste por ahora cambiar de un equipo de media tabla a uno que pelee por el título.

Por último, está la opción de la llegada de Luis Advíncula, todavía no es un asunto cerrado. De hacerlo, el ‘Rayo’ sería el titular en el cuadro de La Victoria. Así que habrá que ver que es lo que termina pasando en lo que cierra el mercado de fichajes.

Luis Advíncula con camiseta de Boca Juniors (Foto: Getty).

