Alineaciones de Cusco y Alianza Lima por la Liga 1: formaciones probables

Se viene Cusco vs. Alianza Lima este domingo 11 de octubre desde las 18:30 hora de Perú por la Liga 1: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Cusco y Alianza Lima
Cusco viene de ganarle 2-1 a FC Cajamarca y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Alianza Lima viene de ganarle 2-0 a Asociacion Deportiva Tarma y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Cusco y Alianza Lima
Cusco (4-3-3): Pedro Diaz, Ricardo Lagos, Aldair Fuentes, Jose Zevallos, Alvaro Ampuero, Ivan Colman, Carlos Montano, Diego Soto, Facundo Julián Callejo, Nicolas Silva, Lucas Colitto. DT: Javier Rabanal.
Alianza Lima (4-4-2): Alejandro Duarte, Marco Huaman, Renzo Garces, Luis Advincula, Mateo Antoni, Jairo Velez, Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Alan Cantero, Federico Girotti, Eryc Castillo. DT: Pablo Guede.
Suplentes de Cusco: Jose Manzaneda, Carlo Diez, Carlos Gamarra, Juan Manuel Tévez, Andy Vidal, Jose Bolivar, Oswaldo Valenzuela, Jose Ali, Marlon Ruidias, Joel Herrera, Miguel Silveira dos Santos.
Suplentes de Alianza Lima: Gianfranco Chavez, Luis Ramos, Angel de la Cruz, Jesus Castillo, Cristian Neira, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Jean Archimbaud, Cristian Carbajal, Josue Estrada.
La previa de Cusco y Alianza Lima: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de Perú)
- Historial: 35 cruces — Cusco ganó 13, Alianza Lima ganó 15 y empataron 7
- Último antecedente: 19/04/2026: Alianza Lima 8-0 Cusco
- Próximo partido de Cusco: vs. Sport Huancayo, viernes 16 de octubre
- Próximo partido de Alianza Lima: vs. Atletico Grau, domingo 18 de octubre