Alineaciones de Cusco y Alianza Lima por la Liga 1: formaciones probables

Actualizado el 10/10/2026 - 19:21hs PET

Cusco y Alianza Lima se enfrentan este domingo 11 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Cusco vs. Alianza Lima este domingo 11 de octubre desde las 18:30 hora de Perú por la Liga 1: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Cusco y Alianza Lima

Cusco viene de ganarle 2-1 a FC Cajamarca y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Alianza Lima viene de ganarle 2-0 a Asociacion Deportiva Tarma y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Cusco y Alianza Lima

Cusco (4-3-3): Pedro Diaz, Ricardo Lagos, Aldair Fuentes, Jose Zevallos, Alvaro Ampuero, Ivan Colman, Carlos Montano, Diego Soto, Facundo Julián Callejo, Nicolas Silva, Lucas Colitto. DT: Javier Rabanal.

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Alianza Lima (4-4-2): Alejandro Duarte, Marco Huaman, Renzo Garces, Luis Advincula, Mateo Antoni, Jairo Velez, Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Alan Cantero, Federico Girotti, Eryc Castillo. DT: Pablo Guede.

Suplentes de Cusco: Jose Manzaneda, Carlo Diez, Carlos Gamarra, Juan Manuel Tévez, Andy Vidal, Jose Bolivar, Oswaldo Valenzuela, Jose Ali, Marlon Ruidias, Joel Herrera, Miguel Silveira dos Santos.

Suplentes de Alianza Lima: Gianfranco Chavez, Luis Ramos, Angel de la Cruz, Jesus Castillo, Cristian Neira, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Jean Archimbaud, Cristian Carbajal, Josue Estrada.

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La previa de Cusco y Alianza Lima: todo lo que hay que saber