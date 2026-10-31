Alineaciones de Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II por la Liga 1: formaciones probables

Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II se enfrentan este sábado 31 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Alianza Atletico recibe a ADC Juan Pablo II este sábado 31 de octubre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Alianza Atletico viene de ganarle 3-2 a Deportivo Garcilaso y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. ADC Juan Pablo II viene de ganarle 2-0 a Sport Huancayo y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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