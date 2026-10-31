Alineaciones de Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II por la Liga 1: formaciones probables

Alianza Atletico recibe a ADC Juan Pablo II este sábado 31 de octubre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Alianza Atletico viene de ganarle 3-2 a Deportivo Garcilaso y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. ADC Juan Pablo II viene de ganarle 2-0 a Sport Huancayo y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II
Alianza Atletico (4-1-4-1): Steven Rivadeneyra, Stefano Fernández, Román Gastón Suárez, José Luján, Anthony Gordillo, Elián Muñoz, Hernán Lupu, Germán Gastón Díaz, Jorge del Castillo, Cristian Penilla, José Ingratti. DT: Federico Urciuoli.
ADC Juan Pablo II (4-4-2): Matías Alejandro Vega, Hugo Ancajima, Pablo Míguez, Matías Almirón, Jorge Toledo, Erinson Ramírez, Álvaro Rojas, Arón Sánchez, Juan Pablo Goicochea, Janio Pósito, Nilton Ramírez. DT: Jorge Araujo.
La previa de Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 15:30 (hora de Perú)
- Historial: 4 cruces — Alianza Atletico ganó 1, ADC Juan Pablo II ganó 3 y empataron 0
- Último antecedente: 16/05/2026: ADC Juan Pablo II 0-2 Alianza Atletico
- Próximo partido de Alianza Atletico: vs. FC Cajamarca, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de ADC Juan Pablo II: vs. Melgar, sábado 7 de noviembre