La ley del ex: el gol de cabeza de Hernán Barcos para el 2-2 y así lo celebró ante Alianza Lima

Tras el tanto de Eryc Castillo, apareció el 'Pirata' Barcos para anotar el empate 2-2 antes del final del primer tiempo. Partidazo entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Partidazo en el primer tiempo del clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Alberto Gallardo. Antes del final de los primeros 45 minutos, Hernán Barcos apeló a la inexorable ley del ex y marcó el gol del empate 2-2. Buen cabezazo del ‘Pirata’ para vencer a su excompañero Alejandro Duarte.

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Alianza Lima lo había dado vuelta. Primero, Luis Iberico había aparecido para marcar el 1-0 con un cabezazo en soledad. Pero, el conjunto de Pablo Guede lo dio vuelta con los goles de Jairo Vélez y Eryc Castillo. Y cuando parecía que el primer tiempo terminaba con los ‘Íntimos’ en ventaja, apareció Barcos.

A los 46 minutos, un centro de Cristiano Da Silva encontró la cabeza de Hernán Barcos, quien desvió la trayectoria del balón con la cabeza y venció a Duarte para marcar el empate 2-2. El 2-1 había sido un duro golpe para el cuadro local, pero el ‘Pirata’ respondió en un momento crucial para dejar todo parejo.

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Barcos festejó el gol con su clásico ojo tapado, por su apodo de ‘Pirata’. Además, señaló a la tribuna de Sporting Cristal buscando a su familia, presente en el Alberto Gallardo para este partido. A pesar de no gritarlo, sí hubo una celebración pese a su pasado en Alianza Lima.

Roberto Mosquera confió en Hernán Barcos y respondió

Roberto Mosquera sorprendió con la inclusión como titular de Hernán Barcos, ya que Michael Hoyos venía siendo el centrodelantero desde el arranque en Sporting Cristal en los últimos partidos. El ‘Pirata’ respondió a la confianza del entrenador con gol.

Este fue el sexto gol de Barcos con la camiseta ‘celeste’ de Cristal y el quinto en este Torneo Clausura 2026. El restante tanto había sido por la Copa Caliente de la Liga 2026. En total, lleva 15 anotaciones en toda la temporada 2026 (es decir, contando sus 9 goles con FC Cajamarca).

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