La decisión final de Universitario sobre presentar reclamos luego del Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Universitario ya decidió qué hacer luego de ver los altercados en el Estadio Alberto Gallardo entre Hernán Barcos y Pablo Guede. La postura sorprende en el ámbito local.

Tras las polémicas en el clásico entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima, muchos esperarían que distintos equipos de la Liga 1 presenten reclamos por la bronca durante y post partido. Así es, tanto Hernán Barcos como Pablo Guede estarían en la mira constante y desde Universitario de Deportes tomaron una drástica postura que sorprende a todos los hinchas.

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🗣️ @Mauricioldm1: "Lo que me cuentan del entorno de Barcos es que él no conocía a Guede y, por eso, no entendía su desaire cuando quiso saludarlo.… pic.twitter.com/z7NlsKyJQy — DENGANCHE (@denganche) October 30, 2026

Y es que existe un antecedente en donde Alianza Lima se metió como un tercero luego de algunas polémicas que se dieron a inicios de temporada en un duelo entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes jugado en el Estadio Alberto Gallardo. Lo concreto es que ahora desde la directiva merengue no pretenden meterse en pleito ajeno y seguirán enfocados en la obtención del título.

“Universitario de Deportes no se va a quejar por lo sucedido. En la ‘U’ interpretan que, si alguien tiene que actuar, es la Comisión de Disciplina, en función de su independencia. Entiendo el punto de por qué ellos lo hacen y por qué tú no lo haces, pero ahí es donde alguien tiene que parar la mano”; reveló el periodista Giancarlo Granda durante el programa ‘Radio Nacional‘.

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El comunicador detalló una charla con un trabajador de la ‘U’ y señaló: “No se van a meter en una fiesta a la que no los invitaron. Universitario no va a presentar ningún reclamo y espera que se actúe de oficio. La ‘U’ va a dejar de lado las quejas porque está enfocada en sí misma. ‘No nos queremos desenfocar. Nuestro objetivo es el Clausura para jugar la final’. Me dijeron”.

La posible sanción que podría recaer en Pablo Guede desde la Liga 1

Durante la última edición del programa ‘Fútbol Satélite‘ se pudieron conocer las posibles sanciones que podría tener Pablo Guede al ser el protagonista que encaró a Hernán Barcos en el camino a los vestuarios del Estadio Alberto Gallardo. A la espera de un informe desde la Comisión Disciplina, en el caso de que pueda darse, hay dos artículos en el reglamento que aclaran la situación.

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Primero, el artículo 17 advierte una suspensión de al menos dos partidos en la competición o por un periodo de tiempo específico por conducta violenta a jugadores, o a cualquier otra persona presente en el partido, excepto a sus oficiales. Luego, si no se considera como violenta lo hecho por Pablo Guede, el reglamento señala una suspensión como mínimo por dos partidos o un periodo determinado por actuar con la intención clara de provocar que un oficial de partido tome una decisión incorrecta o por reafirmarlo en un error de juicio, provocando así que tome una decisión incorrecta. Veremos qué sucede.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes no presentará reclamo por la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede.

no presentará reclamo por la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede. Giancarlo Grande informó en ‘ Radio Nacional ‘ que Universitario se enfocará en el título.

informó en ‘ ‘ que se enfocará en el título. Pablo Guede podría recibir al menos dos partidos de suspensión según el artículo 17.