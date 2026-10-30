El apodo que Mr. Peet le puso a Renzo Garcés tras fallar ante Sporting Cristal

El grosero error defensivo de Renzo Garcés sigue generando diversas críticas y ahora fue Peter Arévalo quien analizó a detalle la acción que terminó en el gol del triunfo de Sporting Cristal.

La victoria de Sporting Cristal ante Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo sigue dando muchísimo qué hablar. Así como los aciertos futbolísticos fueron destacados, también los errores defensivos generaron distintas reacciones, tal y como lo hizo Renzo Garcés en el último gol rimense. Fue Peter Arévalo quien evaluó el rendimiento del defensor central y no se guardó nada.

Publicidad

Fiel a su estilo y siendo muy enfático en el nivel mostrado por Renzo Garcés en el último Sporting Cristal vs. Alianza Lima, el popular Mr. Peet llegó a la conclusión de que el zaguero blanquiazul la hizo de víctima y no tendría razones para errar de una manera tan infantil, sobre todo cuando representa ser uno de los líderes del plantel y más experimentados que incluso es titular en la Selección Peruana.

“Era un partido en el que parecía que si no terminaba empate, Alianza lo pudo haber ganado. Estaba cantado el resultado y llega una jugada que no hay explicación. Hay gente que piensa que en el clásico hubo falta contra Garcés y para mí no hubo falta, así como acá tampoco hay falta. Garcés, basta ya de esta vaina. No puede ser que nuestro referente, nuestro mejor defensor central y en dos jugadas claves aparezca como víctima. Los defensores no pueden aparecer como víctimas, tienen que tener víctimas”; comentó Mr. Peet en ‘Madrugol‘.

Publicidad

El comunicador siguió con su evaluación y apodó a Renzo Garcés de una forma peculiar. “No hay falta. Igual servía poco el punto, pero no se puede perder un partido en una torpeza o ingenuidad. No se puede cometer una torpeza así. No se puede asumir un riesgo cuando ya no queda nada para que termine el partido, asumiendo que te la pueden o no cobrar. Por último, lo agarras del pie o agarras la pelota y generas un tiro libre. El central cuando sale del área tiene que terminar la jugada y no la terminó. Más seguridad y menos riesgo“.

❌ Mr. Peet analiza la responsabilidad de Renzo Garcés en la derrota de Alianza Lima



🎙️ #Madrugol con @Arevalosport12#Inkabet pic.twitter.com/ITsp1STmr1 — Inkabet (@InkabetOficial) October 30, 2026

Los últimos partidos de Alianza Lima y Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

Luego del clásico disputado el día de ayer en el Estadio Alberto Gallardo, ahora restan tan solo tres fechas para el término del Torneo Clausura 2026. Alianza Lima se alista para enfrentar a Cienciano el martes 3 de noviembre, luego visitarán a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas el domingo 8 de noviembre y finalmente recibirán a FC Cajamarca el sábado 14 de noviembre.

Publicidad

En el caso de Sporting Cristal, los celestes se juegan la vida en estos próximos encuentros para intentar seguir peleando por el título nacional. Primero jugarán ante FC Cajamarca el lunes 2 de noviembre, luego jugarán ante ADT en la ciudad de Tarma el sábado 7 de noviembre y cerrarán el campeonato en casa frente a Cienciano en la quincena de noviembre a la espera de una fecha exacta.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Peter Arévalo criticó el error de Renzo Garcés en el programa ‘Madrugol’ .

criticó el error de en el programa . Alianza Lima enfrentará a Los Chankas el domingo 8 de noviembre .

enfrentará a el domingo . Sporting Cristal jugará contra FC Cajamarca el lunes 2 de noviembre.